Recorre el gobernador Monterrey con el Gran Desfile Navideño 2025

Con el objetivo de fortalecer el espíritu navideño y la convivencia comunitaria, el Gobierno estatal celebró con éxito el Desfile Navideño 2025 en el municipio de Monterrey, un evento que congregó a más de 15 mil asistentes a lo largo de su recorrido.

El espectáculo, donde estuvo presente el gobernador Samuel García y Mariana Rodríguez, titular de Amar a Nuevo León, duró aproximadamente una hora y media de duración, contó con un impresionante despliegue de luces y color.

El desfile recorrió varias avenidas como Luis Donaldo Colosio Murrieta, No Reelección y Aztlán y concluyó en la intersección de avenida Aztlán y Decreto Presidencial, en la colonia Plutarco Elías Calles.

La actividad contó con la participación estelar de 10 carros alegóricos temáticos y un carro institucional del Gobierno del Estado, deleitando a las familias que se dieron cita.

El evento tuvo una significativa presencia de autoridades estatales y municipales, entre ellos Martha Herrera, Secretaria de Igualdad e Inclusión; Daniel Acosta, Secretario de Participación Ciudadana y Betsabé Rocha Nieto, Secretaria de Economía.

Las autoridades estatales indicaron que el Desfile Navideño 2025 fue posible gracias a la participación de distintas empresas con operaciones en Nuevo León, consolidándose como un importante espacio de encuentro familiar y celebración de las tradiciones decembrinas en la capital del estado.





