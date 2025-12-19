Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
desfile_scobedo_sannicolas_2025_c3b4b91736
Nuevo León

Desfile Navideño recorre las calles de Escobedo y San Nicolás

Las actividades comenzaron el 16 de diciembre con un primer desfile que transitó por avenidas como República Mexicana, Santo Domingo

  • 19
  • Diciembre
    2025

Desde el pasado martes, el municipio de Escobedo se ha llenado de luz y ambiente festivo con una serie de desfiles navideños que han recorrido distintos sectores de la ciudad, incluyendo la zona norponiente, el centro y el oriente del municipio.


Para la noche de este próximo viernes, el alcalde Andrés Mijes convocó a niñas, niños y adultos a disfrutar del Desfile “Ciudades Hermanas”, que se realiza en coordinación con el municipio de San Nicolás, el recorrido dará inicio en punto de las seis de la tarde en Balcones de Anáhuac, en San Nicolás, y concluirá en la colonia Hacienda del Topo, en Escobedo, el recorrido del desfile puede verse a través de las redes sociales  del Gobierno de Escobedo.


Las actividades comenzaron el 16 de diciembre con un primer desfile que transitó por avenidas como República Mexicana, Santo Domingo, Las Torres y Roberto Espinoza, donde familias enteras disfrutaron de música navideña, personajes temáticos, entre otras atracciones.


La celebración continuó el miércoles y jueves con más recorridos. Uno de ellos inició desde la colonia La Unidad y avanzó por avenidas como Agualeguas, Las Torres, Raúl Salinas y Acueducto, mientras que otro se realizó en el sector de las colonias La Alianza y Villas de San Francisco.


Para este sábado, las festividades seguirán con las tradicionales Posadas Norteñas. En la Plaza Principal de Escobedo, las familias podrán disfrutar de una tarde llena de entretenimiento con espectáculos infantiles como La Granja Rifa y El Burro, además de un ambiente musical a cargo del grupo “Los Humildes”, al mismo tiempo, en la colonia Alianza también se llevará a cabo una Posada Norteña, donde el público podrá disfrutar de los shows de Bim Bom Ba y Holanda Petit, así como de la presentación musical del grupo El Plan.

El municipio mantendrá abiertas las puertas para todo público hacia las diversas atracciones navideñas, entre las que destacan la Villa instalada en la Plaza Principal, con una gran cantidad de espectáculos de luces, juegos mecánicos y distintos shows diseñados para la comodidad de toda la familia.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_8066ab86f5
Kim Woo‑bin y Shin Min‑a se casan al estilo K‑drama
Whats_App_Image_2025_12_20_at_3_01_53_PM_84bf49370d
Obispo de Matamoros llama a fortalecer la esperanza en Navidad
IMG_8180_2_48d5510c22
Encabeza Mariana Rodríguez desfile navideño en San Nicolás
publicidad

Últimas Noticias

comercios_ilegales_direccion_comercio_d021927409
Puestos ilegales son retirados por dirección de comercio
Neuro_Explorer_desarrollan_escaner_cerebral_para_detectar_enfermedades_60f4a98337
NeuroExplorer: escáner cerebral de Yale que detecta enfermedades
EH_CONTEXTO_2d07ad32d2
Caninos forman parte como seguridad en concierto de Bad Bunny
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_12_19_at_12_17_38_AM_67b3e60017
Regularización de placas foráneas desata debate en Nuevo León
sismografo_21470d456b
Ligero sismo sacude Santa Catarina este viernes
piloto_retiene_avion_mexico_7472756823
Piloto retiene avión en Aeropuerto Internacional de la CDMX
publicidad
×