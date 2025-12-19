Desfile Navideño recorre las calles de Escobedo y San Nicolás

Desde el pasado martes, el municipio de Escobedo se ha llenado de luz y ambiente festivo con una serie de desfiles navideños que han recorrido distintos sectores de la ciudad, incluyendo la zona norponiente, el centro y el oriente del municipio.



Para la noche de este próximo viernes, el alcalde Andrés Mijes convocó a niñas, niños y adultos a disfrutar del Desfile “Ciudades Hermanas”, que se realiza en coordinación con el municipio de San Nicolás, el recorrido dará inicio en punto de las seis de la tarde en Balcones de Anáhuac, en San Nicolás, y concluirá en la colonia Hacienda del Topo, en Escobedo, el recorrido del desfile puede verse a través de las redes sociales del Gobierno de Escobedo.



Las actividades comenzaron el 16 de diciembre con un primer desfile que transitó por avenidas como República Mexicana, Santo Domingo, Las Torres y Roberto Espinoza, donde familias enteras disfrutaron de música navideña, personajes temáticos, entre otras atracciones.



La celebración continuó el miércoles y jueves con más recorridos. Uno de ellos inició desde la colonia La Unidad y avanzó por avenidas como Agualeguas, Las Torres, Raúl Salinas y Acueducto, mientras que otro se realizó en el sector de las colonias La Alianza y Villas de San Francisco.



Para este sábado, las festividades seguirán con las tradicionales Posadas Norteñas. En la Plaza Principal de Escobedo, las familias podrán disfrutar de una tarde llena de entretenimiento con espectáculos infantiles como La Granja Rifa y El Burro, además de un ambiente musical a cargo del grupo “Los Humildes”, al mismo tiempo, en la colonia Alianza también se llevará a cabo una Posada Norteña, donde el público podrá disfrutar de los shows de Bim Bom Ba y Holanda Petit, así como de la presentación musical del grupo El Plan.

El municipio mantendrá abiertas las puertas para todo público hacia las diversas atracciones navideñas, entre las que destacan la Villa instalada en la Plaza Principal, con una gran cantidad de espectáculos de luces, juegos mecánicos y distintos shows diseñados para la comodidad de toda la familia.

