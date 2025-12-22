Recorre las calles de Santiago el tradicional desfile navideño

Miles de familias se reunieron para disfrutar el tradicional desfile navideño, donde el presidente municipal, David de la Peña Marroquín, junto a su esposa, la presidenta del DIF, Olga Amalia Villalón, y sus hijos, encabezaron el evento desde un trineo cargado de juguetes, peluches, pelotas y muchas sorpresas, llenando de alegría a niñas, niños, jóvenes y adultos.

El evento, organizado por el gobierno municipal y los comerciantes de Santiago, se convirtió en una verdadera fiesta, reuniendo a más de 600 carros alegóricos.

Cada uno de ellos transformó el recorrido en un espectáculo único, con luces brillantes, decoraciones festivas y figuras emblemáticas de la Navidad, tales como la librería navideña, casitas navideñas y de jengibre, árboles de Navidad, piñatas; además de bochos, cuatrimotos, RZR, combis y tráileres adornados con luces y decoraciones alusivas.

Además, la presencia de la batucada navideña, las botargas de reno, mono de nieve y galleta de jengibre; así como de Santa Claus y El Grinch añadieron un toque especial a la celebración, alegrando tanto a pequeños como a grandes.

La ruta comenzó en la comunidad de Los Fierros y finalizó en el Camino a La Leona en La Villa. Durante todo el trayecto, las familias se congregaron para capturar recuerdos del evento, tomando fotografías y videos mientras los niños y niñas, disfrazados de duendes, Santa Claus o con suéteres y gorros navideños, se unían al ambiente festivo.

El apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad, Protección Civil Santiago, y seis motos de Tránsito de Monterrey, quienes participaron con unidades decoradas y algunos elementos vestidos de Santa Claus, fue fundamental para asegurar el orden de los asistentes y garantizar el bienestar de la comunidad a lo largo del evento.

Al finalizar, el alcalde compartió a través de sus redes sociales el agradecimiento a los santiaguenses por su asistencia: "Aquí ya terminando en La Leona, muy contentos por toda la cantidad de gente que estuvo en las calles de Santiago disfrutando de este hermoso desfile. ¡Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo!, expresó".

