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Nuevo León

Recorre Mijes Mesón Estrella y dialoga con comerciantes

El edil aseguró que se identifica con quienes diariamente trabajan para sacar adelante a sus familias, pues conoce esa realidad desde su propia experiencia.

  • 04
  • Junio
    2026

Durante un recorrido por los alrededores del tradicional Mesón Estrella, en el centro de Monterrey, el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, reiteró su cercanía con comerciantes, trabajadores y emprendedores, con quienes dialogó sobre los retos y oportunidades que enfrenta Nuevo León.

Entre los puestos y negocios de la zona, Mijes destacó que la prosperidad compartida y el capitalismo humanista son elementos fundamentales para impulsar el desarrollo económico sin dejar de lado el bienestar de las familias.

El edil señaló que el crecimiento del estado debe reflejarse en mejores condiciones de vida para la población, una visión que, dijo, coincide con la planteada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Andrés Mijes afirma que comparte la realidad de los trabajadores

Tras conversar con comerciantes y clientes del lugar, Mijes aseguró que se identifica con quienes diariamente trabajan para sacar adelante a sus familias, pues conoce esa realidad desde su propia experiencia.

"Yo me identifico con todos los norteños que todos los días salen a luchar por vivir bien, por trabajar, por estar mejor. Soy un norteño más que ha logrado cumplir sus sueños gracias al empuje y a la tenacidad que desde chavo me inculcaron mis padres".

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También afirmó que busca generar condiciones para que más personas tengan acceso a oportunidades de desarrollo y crecimiento.

"Y ahora, yo quiero trabajar para que más norteños y norteñas tengan la misma oportunidad que yo tuve, para que también hagan realidad su sueño, no esa realidad ante gobiernos estatales que se han olvidado de la gente por estar distraídos en las redes sociales".

Recuerda el trabajo de su madre en los mercados

Durante el recorrido, el alcalde compartió parte de su historia familiar y recordó que su madre, conocida como Doña Goyita, trabajó como puestera, una experiencia que influyó en su formación personal.

"Oye, yo quiero que tú seas profesionista, no quiero que seas puestero".

Mijes relató que esas palabras lo impulsaron a prepararse académicamente y a desarrollar una cultura de disciplina y responsabilidad.

"Ella, mi mamá, era puestera y me inculcó la disciplina, el estudio, la responsabilidad, el trabajo".

Plantea mayor cercanía entre gobierno y ciudadanía

El alcalde sostuvo que uno de los principales desafíos de Nuevo León es reducir la falta de oportunidades para que el desarrollo alcance a todos los sectores de la población.

Asimismo, señaló que los gobiernos deben mantener una comunicación constante con la ciudadanía para conocer de primera mano sus necesidades y demandas.

"Todas las posiciones políticas y administrativas que yo he tenido me las he ganado con sangre, sudor y lágrimas. Nadie me ha regalado nada, por eso me identifico mucho con los norteños".

Mijes afirmó que la construcción de un mejor Nuevo León requiere presencia permanente en las calles, diálogo directo con la población y trabajo continuo para atender las inquietudes expresadas por los ciudadanos.


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