De acuerdo con testigos, el vehículo avanzó por los pasillos de la plaza hasta salir por la puerta ubicada hacia la zona del parque industrial

Inicio / Nuevo León / Camioneta irrumpe y recorre Sendero La Fe; detienen al conductor

Momentos de pánico se vivieron la mañana de este sábado en Plaza Sendero La Fe, en el municipio de Apodaca, luego de que el conductor de una camioneta roja ingresó por una de las entradas del centro comercial, derribando el acceso y recorriendo el interior del inmueble.

De acuerdo con testigos, el vehículo avanzó por los pasillos de la plaza hasta salir por la puerta ubicada hacia la zona del parque industrial.

Durante el trayecto estuvo a punto de atropellar a varios trabajadores, entre ellos guardias de seguridad y personal de intendencia, quienes lograron ponerse a salvo a tiempo, por lo que no se reportaron personas lesionadas.

Tras el incidente, se desplegó un operativo por parte de elementos de la Policía de Apodaca, quienes lograron detener al conductor metros más adelante.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad del detenido ni las causas por las que ingresó con el vehículo al interior de la plaza comercial.

Las labores de limpieza dentro de la plaza continúan en estos momentos, ya que en el trayecto de la camioneta terminó dañando diversos negocios.

El hombre quedó a disposición de las autoridades competentes, que ya investigan lo ocurrido.