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Nuevo León

Recorre Heriberto Treviño Juárez para atender demandas ciudadanas

El legislador sostuvo encuentros con vecinos para escuchar inquietudes relacionadas con servicios públicos, seguridad, movilidad y apoyos sociales

  • 24
  • Mayo
    2026

Con el objetivo de mantener cercanía con la ciudadanía y conocer directamente las necesidades de las familias, el coordinador del Grupo Legislativo del PRI en el Congreso local, Heriberto Treviño Cantú, inició una serie de recorridos “colonia por colonia” en el municipio de Juárez.

Durante las visitas realizadas en sectores como Coahuila, Infonavit La Reforma, Colinas del Sol, Villas de San José, Villas de San Juan, Quinta Las Sabinas, La Escondida y Valle de Santa Isabel, el legislador sostuvo encuentros con vecinos para escuchar sus inquietudes relacionadas con servicios públicos, seguridad, movilidad y apoyos sociales.

“Aquí ando dándole duro y con todo en nuestros recorridos por Juárez, colonia por colonia. Estoy bien agradecido con toda la gente por su buena respuesta, por su gran cariño, por recibirnos con los brazos abiertos”, expresó Treviño Cantú.

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El líder de la bancada priista destacó que uno de sus principales compromisos es mantener el contacto directo con las familias y trabajar de manera conjunta para impulsar soluciones reales a las problemáticas que enfrentan en sus comunidades.

“Mi principal compromiso es mantenerme cercano a la gente y trabajar de la mano con los ciudadanos para impulsar soluciones reales a sus demandas”, afirmó.

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Treviño Cantú resaltó también la importancia de la gestoría social que realiza desde el Congreso del Estado para apoyar a los sectores más vulnerables y atender solicitudes ciudadanas.

El legislador aseguró que continuará recorriendo distintas colonias de Juárez con el fin de fortalecer el diálogo con los vecinos y reforzar las acciones legislativas y de apoyo social en beneficio de la comunidad.


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