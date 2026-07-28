Recorre Mijes municipios de NL para escuchar a ciudadanos

El alcalde con licencia de Escobedo aseguró que busca escuchar las necesidades de las familias y fortalecer el proyecto de la Cuarta Transformación

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El alcalde con licencia de Escobedo, Andrés Mijes visitó distintos municipios de Nuevo León con las Asambleas de la Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional, en las que aseguró que busca escuchar de primera mano las necesidades de las familias y fortalecer el proyecto de la Cuarta Transformación.

En los últimos días, el edil recorrió municipios como Linares, donde encabezó una asamblea junto con Judith Díaz, además de visitar García y emprender una gira por la zona sur de la entidad.

Durante los encuentros con ciudadanos, Mijes afirmó que recorrer el estado le ha permitido constatar la necesidad de impulsar un nuevo rumbo para Nuevo León, basado en un modelo de desarrollo con bienestar y prosperidad compartida.

El alcalde sostuvo que las Asambleas de la Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional representan un respaldo al proyecto que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Asimismo, destacó que la denominada "4T Norteña" es una visión alineada con el Plan México, al promover un desarrollo que, aseguró, busca beneficiar a todas y todos los nuevoleoneses.

Finalmente, Mijes afirmó que defender la Transformación significa trabajar para que nadie se quede atrás y reiteró que continuará recorriendo el estado para impulsar ese proyecto.