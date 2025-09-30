Cerrar X
Nuevo León

Recupera Policía de San Pedro auto robado; hay un detenido

La Policía de San Pedro recuperó un automóvil con reporte de robo y detuvo al conductor, gracias al trabajo coordinado entre las cámaras de vigilancia del C4

  • 30
  • Septiembre
    2025

La rápida reacción de la Policía de San Pedro permitió recuperar un automóvil con reporte de robo y detener al conductor, gracias al trabajo coordinado entre las cámaras de vigilancia del C4 y los recorridos de patrullaje.

El caso comenzó con una llamada de auxilio al sistema de seguridad municipal, en la que se reportaba que un vehículo Renault había sido robado en el cruce de la calle Galeana y la privada Jesús M. Montemayor. De inmediato, los operadores del C4 revisaron las imágenes de las cámaras instaladas en la zona y lograron ubicar al automóvil en movimiento.

Con la ruta de escape identificada, las unidades de la Policía fueron desplegadas para cerrar el paso. La persecución concluyó sobre la avenida Díaz Ordaz, en su cruce con la calle Oro, donde los elementos interceptaron el vehículo y detuvieron al conductor.

El hombre, identificado como José N., de 50 años de edad, fue trasladado al C2 municipal y posteriormente puesto a disposición del Ministerio Público, mientras que el vehículo asegurado quedó bajo resguardo para ser entregado a su propietario.


