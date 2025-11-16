Cerrar X
Nuevo León

Recupera Policía de San Pedro camioneta con reporte de robo

La Policía de San Pedro recuperó una camioneta con reporte de robo. El detenido fue trasladado al C2 para continuar con las investigaciones correspondientes

  • 16
  • Noviembre
    2025

Gracias al sistema de videovigilancia municipal y a la pronta respuesta de los elementos de seguridad, la Policía de San Pedro Garza García recuperó una camioneta Mercedes-Benz con reporte de robo.

El incidente fue reportado al C4 por el propietario, luego de que su empleada doméstica escuchara ruidos y observara a un hombre intentando ingresar a su vivienda en la colonia Las Privanzas. Minutos después, los propietarios detectaron la ausencia del vehículo, valuado en aproximadamente 1.3 millones de pesos, así como de diversos artículos de valor, entre ellos mochilas, unos tenis y vestidos de noche que se encontraban dentro de la camioneta.

Tras emitirse la alerta, y gracias a la pronta reacción y al monitoreo de las cámaras de seguridad, se ubicó la camioneta circulando por Alfonso Reyes y Real de San Agustín. Con esta información, elementos municipales implementaron un operativo y lograron interceptar el vehículo en Alfonso Reyes y Dublín, donde fue detenido el conductor, identificado como Andrés “N”, de 30 años.

El detenido fue trasladado al C2 para continuar con las investigaciones correspondientes por parte del Ministerio Público.

La Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro refrenda su compromiso de cero tolerancia ante cualquier delito, con la certeza de que quien lo cometa será detenido.

Seguimos trabajando para mantener un solo San Pedro unido, seguro y en paz.


