Pemex recupera más de 342,000 litros de combustible en 2025

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que, gracias a la participación de la ciudadanía, durante el año 2025 se logró la recuperación y aseguramiento de 342 mil 518 litros de combustible en distintas regiones del país, como resultado de mil 148 denuncias anónimas relacionadas con diversos ilícitos en materia de hidrocarburos.

De acuerdo con el boletín informativo emitido por la empresa productiva del Estado, estas denuncias permitieron además recuperar 4 mil 891 litros de combustible faltante y localizar 221 tomas clandestinas, fortaleciendo así las acciones de combate al robo de hidrocarburos y la protección de la infraestructura energética nacional.

La atención oportuna de los reportes, canalizados a través del Centro Coordinador de Denuncias (CECO), permitió detectar 49 fugas, derrames e incendios; asegurar 29 predios; localizar 10 excavaciones y 8 invasiones en el Derecho de Vía; así como descubrir 5 túneles y 3 depósitos clandestinos de combustible. Asimismo, se identificaron 96 páginas electrónicas falsas que utilizaban indebidamente la imagen de Pemex, las cuales ya fueron dadas de baja o inhabilitadas.

Del total de denuncias recibidas, 766 fueron clasificadas como de atención inmediata debido a su nivel de prioridad, mientras que 382 se atendieron de manera coordinada con autoridades de los tres órdenes de gobierno, lo que permitió fortalecer el trabajo interinstitucional en materia de seguridad y prevención de delitos.

En el ámbito de la seguridad digital, Pemex reportó la recepción de 216 denuncias por ilícitos cibernéticos durante 2025, las cuales fueron canalizadas a la Unidad de Coordinación Técnica y a la Gerencia de Seguridad de la Información, en coordinación con el Centro Nacional de Respuesta a Incidentes Cibernéticos de México (CERT-MX), de la Guardia Nacional. Además, la Dirección General de Inteligencia de esta corporación propuso el uso de herramientas de inteligencia artificial de la plataforma META para prevenir la creación de sitios apócrifos que utilicen la marca y logotipo de Pemex.

Como parte de las acciones preventivas, la empresa gestionó la difusión del tríptico “Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos” en carreteras federales y zonas de mayor incidencia delictiva, además de la distribución de 5 mil trípticos informativos en derechos de vía y áreas con mayor riesgo de robo de combustible.

Pemex también impartió pláticas informativas a trabajadoras y trabajadores de sus centros de trabajo, con el objetivo de fortalecer la cultura de la denuncia anónima, complementando estas acciones con encuestas de percepción para mejorar los mecanismos de atención y prevención.

Durante eventos de acercamiento con la sociedad como “Garra Fest CDMX 2025” y “Expocan Internacional 2025”, personal de la Gerencia de Seguridad Física y binomios caninos entregaron 750 trípticos informativos al público, promoviendo la participación ciudadana como una herramienta clave para la protección de los recursos energéticos del país.

Finalmente, Pemex exhortó a la población a denunciar de forma segura y anónima, las 24 horas del día, los 365 días del año, a través del número telefónico 800 228 9660 y el correo electrónico vigilante@pemex.com.

