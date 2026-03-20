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Tamaulipas

Guardia Estatal recupera camioneta con reporte robo en Victoria

Elementos policiacos lograron detener al conductor que iba a bordo de la camioneta que coincidía con las características de un reporte de robo

  • 20
  • Marzo
    2026

Elementos de la Guardia Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública, lograron la recuperación de una camioneta con reporte de robo en Victoria.

De acuerdo con el reporte, fue durante recorridos de seguridad y vigilancia, cuando los elementos visualizaron una camioneta que coincidía con las características de un reporte de robo, sin embargo, al marcarle el alto, el conductor emprendió la huida.

Sobre el libramiento Naciones Unidas, a la altura del fraccionamiento Marte R. Gómez, a unos metros de llegar al Congreso del Estado, se logró la detención del masculino, así como el aseguramiento de la camioneta.

El detenido y la camioneta fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET), para determinar su situación jurídica.


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