Reducen amparos federales para casos de despojo de inmuebles

El diputado local del PRI, Javier Caballero, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal para que el delito de despojo de inmueble sea considerado una afectación al interés social y al orden público, a fin de evitar que los invasores recurran al juicio de amparo para retener la posesión de los bienes.

El también presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública explicó que la propuesta busca garantizar que los propietarios conserven su patrimonio y que no se utilice el derecho con fines contrarios a la justicia.

“Presenté una iniciativa referente al tema de despojo de inmueble para que el delito pueda ser considerado de interés social o interés público.

“Cuando finalmente termina el juicio en la Fiscalía muchos invasores optan por irse de los juzgados federales, quienes les otorgan suspensiones provisionales, y obviamente el proceso se alarga muchísimo, con esta iniciativa vamos a buscar que los jueces tengan la oportunidad de declararlo de interés público o interés social, y que con esto se evite los amparos a nivel federal que tanto retrasan los juicios de despojo de inmuebles”, dijo Javier Caballero.

Durante la entrega de la iniciativa en la Oficialía de Partes del Congreso local, Javier Caballero destacó que, de acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, en el primer semestre de 2025 se iniciaron 699 carpetas de investigación por despojo en 36 de los 51 municipios de Nuevo León, lo que representa más del 70 por ciento del territorio estatal.

El legislador agregó que, al considerar la cifra negra de delitos no denunciados, la incidencia real podría superar las 7 mil 600 víctimas.

“La intención es quitarle esa herramienta a los invasores para seguir metiéndole candados al tema del despojo de inmueble, que tanto dolor de cabeza le está dando a los ciudadanos”, agregó el legislador.

