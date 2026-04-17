Reducen robo a autotransporte en carreteras federales: GN

El traslado de mercancías en carreteras federales se mantiene como una actividad estratégica para el desarrollo nacional, en medio de acciones implementadas para combatir el robo al autotransporte y fortalecer la seguridad en las vías de comunicación.

De acuerdo con información oficial, entre 2018 y 2024 este delito registró una reducción del 38.9%, mientras que a partir del inicio de la actual administración se puso en marcha la estrategia Balam, enfocada en 12 estados y 22 tramos carreteros considerados prioritarios.

¿Qué resultados ha dejado la estrategia Balam?

Con la implementación de esta estrategia, que contempla un despliegue de 1,241 elementos y 531 vehículos, se ha logrado una disminución del 40.8% en el robo al autotransporte en carreteras federales.

Las acciones incluyen operativos de vigilancia, patrullaje y coordinación en puntos clave, con el objetivo de inhibir la incidencia delictiva en rutas de alto tránsito comercial.

Refuerzan seguridad con plan ‘Cero Robos’

Como parte del reforzamiento, el 9 de julio de 2025 se implementó el plan ‘Cero Robos’ en las autopistas México-Querétaro y México-Puebla, con un estado de fuerza de 1,185 elementos y 468 vehículos.

Posteriormente, el 12 de julio de 2025, se integró también la vía Mazatlán-Culiacán a esta estrategia, lo que ha derivado en una reducción del 13% en el robo de vehículos en estas rutas.

¿Qué impacto ha tenido en otras vialidades?

Además, se incorporaron las vías de comunicación que conducen al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, donde en 26 días de operaciones se reportó una disminución del 83.33% en este delito.

En conjunto, estas acciones han generado un descenso constante del 38% en el robo de vehículos desde enero del presente año, mientras que, si se compara con cifras de 2018, la reducción alcanza el 54%.

Delito se desplaza a carreteras estatales y zonas urbanas

Autoridades señalaron que el fortalecimiento de operativos en carreteras federales ha provocado el desplazamiento de las organizaciones delictivas hacia otras zonas, con un incremento del 20% en carreteras estatales y del 40% en polígonos urbanos o parques industriales.

No obstante, se indicó que ya se implementan acciones para contrarrestar estas nuevas dinámicas delictivas y reducir su impacto en el sector del transporte.

Guardia Nacional mantiene operativos permanentes

La Guardia Nacional informó que continuará con el despliegue de operativos y estrategias en carreteras federales, con el objetivo de garantizar la seguridad en las vías de comunicación y proteger el traslado de mercancías.

"El reto es permanente y la Guardia Nacional, con su convicción de servicio, se manifiesta a favor de la ciudadanía y refrenda su compromiso de garantizar la seguridad en las vías de comunicación"

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