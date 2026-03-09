Cambios familiares reducen inscripción de niños en preescolar

La matrícula de educación preescolar en Coahuila muestra una tendencia a la baja, fenómeno que autoridades educativas atribuyen principalmente a cambios en la dinámica familiar y demográfica que se registran en el país.

Disminución de hijos por familia influye en matrícula

De acuerdo con la Secretaría de Educación de Coahuila, uno de los factores que influye en esta situación es la disminución en el número de hijos por familia, además de las condiciones laborales actuales en las que ambos padres suelen trabajar jornadas completas.

Este escenario, señalaron autoridades educativas, puede dificultar en algunos casos la incorporación temprana de los niños al sistema educativo.

Autoridades señalan que es un fenómeno nacional

El secretario de Educación de Coahuila, Emanuel Garza Fishburn, explicó que este comportamiento no es exclusivo de la entidad, sino que se trata de un fenómeno que también se observa a nivel nacional.

Mantienen campañas para fomentar la inscripción

Ante esta situación, la dependencia mantiene campañas para invitar a madres y padres de familia a inscribir a sus hijos desde las primeras etapas educativas, incluso desde educación inicial.

Destacan beneficios de iniciar educación temprana

El funcionario destacó que comenzar la formación académica desde edades tempranas permite desarrollar habilidades psicomotoras, cognitivas y emocionales fundamentales para el aprendizaje posterior.

Asimismo, indicó que los procesos de inscripción continúan abiertos en algunos niveles educativos, por lo que se mantiene el llamado a las familias para integrar a sus hijos al sistema educativo desde el primer grado de preescolar o educación inicial.

Finalmente, reiteró que iniciar la educación en edades tempranas amplía las oportunidades de desarrollo académico y social de los menores y facilita su trayectoria educativa en los siguientes niveles escolares.

