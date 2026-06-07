Refuerza Guadalupe seguridad con 300 cámaras corporales
Las cámaras corporales son una herramienta diseñada para facilitar la interacción de los oficiales con turistas o viajeros extranjeros que requieran atención
- 07
-
Junio
2026
Para fortalecer la estrategia de seguridad, el municipio de Guadalupe incorporó 300 cámaras corporales de última generación.
Se informó que la tecnología de estos equipos será de gran utilidad durante eventos de talla internacional por su capacidad de traducción en tiempo real.
Herramientas para mejorar la atención y la operación policial
Las cámaras corporales son una herramienta diseñada para facilitar la interacción de los oficiales con turistas o viajeros extranjeros que requieran atención y comunicación.
El equipo cuenta además con reconocimiento facial y funciones inteligentes para fortalecer la operación en campo y la coordinación táctica.
“Gracias a su conexión 4G, permiten transmitir video operativo y ubicación en tiempo real directamente al C4i, optimizando la supervisión, coordinación y capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia”, informó el municipio de Guadalupe.
“Con esta incorporación, Guadalupe fortalece su capacidad operativa con tecnología para afrontar los retos de una ciudad moderna, conectada y preparada para grandes eventos internacionales”.
Funciones de las nuevas cámaras corporales
Las principales funciones de la cámara corporal:
- Traductor de idiomas integrado para atención internacional.
- Transmisión en vivo al C4i.
- Geolocalización GPS en tiempo real.
- Reconocimiento facial para asignación de equipo.
- Grabación automática desde el encendido.
- Botón SOS para emergencias.
- Visión nocturna.
- Conectividad 4G.
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