Refuerza Guadalupe vigilancia en parques con División Ciclista

Con esta división, el municipio reforzará la vigilancia en espacios frecuentados por familias, deportistas y visitantes, buscando prevenir delitos

El municipio de Guadalupe puso en marcha la nueva División Ciclista de la Policía de Guadalupe, una estrategia con la que busca fortalecer la seguridad y la presencia preventiva en parques, plazas, zonas recreativas y espacios de convivencia familiar.

La nueva corporación, impulsada por la administración del alcalde Héctor García, permitirá a los elementos policiales realizar recorridos de proximidad en áreas donde el acceso en patrullas resulta más limitado, favoreciendo una atención más ágil y cercana a la ciudadanía.

“Con la nueva División Ciclista de Policía de Guadalupe reforzamos la vigilancia en parques, plazas, zonas recreativas y espacios de convivencia”, informó el municipio.

Con esta división, las autoridades municipales reforzarán la vigilancia en espacios frecuentados por familias, deportistas y visitantes, con el objetivo de prevenir delitos, inhibir conductas de riesgo y brindar mayor tranquilidad a quienes acuden a estos lugares.

Las autoridades municipales destacaron que la creación de la División Ciclista forma parte de las acciones para fortalecer la estrategia de seguridad en Guadalupe y mantener una presencia constante de los elementos policiales en puntos de alta afluencia.

También se reiteró que continuará implementando acciones enfocadas en mejorar la seguridad y fomentar entornos más seguros para las familias del municipio.