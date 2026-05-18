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Nuevo León

Salinas Victoria refuerza seguridad con moderno C4

Durante el evento, el alcalde Raúl Cantú de la Garza, destacó que este complejo representa la obra insignia de su gobierno en materia de seguridad pública.

  • 18
  • Mayo
    2026

El municipio de Salinas Victoria puso en marcha este lunes su nuevo Centro de Comando, Control, Cómputo y Comunicación (C4), considerado una de las principales apuestas de la actual administración para reforzar la seguridad en la zona.

El complejo se encuentra ubicado sobre la carretera a Colombia, cerca del Antiguo Camino a Mamulique, junto a las instalaciones de Policía, Tránsito y la Secretaría de Seguridad Pública municipal.

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Nuevo C4 contará con 600 cámaras de vigilancia

La construcción del edificio fue anunciada en enero de 2024 por el alcalde Raúl Cantú de la Garza y, tras casi dos años de trabajos, quedó oficialmente inaugurado.

Las instalaciones incluyen centro de control, oficinas administrativas, sala de juntas, estaciones de trabajo, recepción, archivo y distintas áreas destinadas a coordinar las operaciones de seguridad.

El proyecto también contempló la instalación de arcos de seguridad y cámaras de videovigilancia en las conexiones carreteras con municipios vecinos, todos integrados al nuevo sistema del C4.

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Inversión superó los 100 millones de pesos

Durante el evento, el alcalde aseguró que este complejo será uno de los más importantes del estado y destacó que representa la obra insignia de su gobierno en materia de seguridad pública.

“Era una prioridad darle rumbo y orden al municipio. Nuestros ciudadanos estaban cansados del abandono en materia de seguridad”, expresó Cantú de la Garza.

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Al acto acudió el secretario de Seguridad estatal, Gerardo Escamilla, quien reconoció el esfuerzo realizado por el municipio y señaló que un C4 fortalece la coordinación y comunicación entre corporaciones.

“La apertura de este nuevo C4 representa una decisión firme para fortalecer la seguridad desde lo local”, afirmó el funcionario.

La inversión total de la obra superó los 100 millones de pesos y operará con un circuito de aproximadamente 600 cámaras distribuidas en puntos estratégicos de Salinas Victoria.

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