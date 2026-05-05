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Nuevo León

Refuerza Santa Catarina jornadas preventivas contra el dengue

El municipio realizó la entrega de abate, además de hacer fumigación en colonias y clínicas para prevenir la proliferación del mosquito

  • 05
  • Mayo
    2026

El Gobierno municipal continúa fortaleciendo las acciones preventivas en materia de salud con la realización de jornadas contra el dengue en distintas colonias, con el objetivo de proteger a la población ante la temporada de calor y lluvias.

Como parte de estos trabajos, personal de salud ha recorrido diversos sectores para prevenir la proliferación del mosquito transmisor, mediante la entrega de abate casa por casa, con el fin de eliminar criaderos en depósitos de agua y recipientes que puedan convertirse en focos de infección.

Entre las colonias visitadas se encuentran El Frutal, Norberto Aguirre, San Gilberto, Enrique Rangel, Residencial Santa Catarina, La Ermita y El Molino, entre otras.

“Hacemos estas acciones para concientizar a las familias sobre la importancia de mantener patios limpios, eliminar cacharros y evitar acumulaciones de agua que favorezcan la reproducción del mosquito”, señaló el alcalde Jesús Nava Rivera.

Además, y a petición del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se llevaron a cabo labores de fumigación en clínicas del municipio, reforzando las medidas preventivas en espacios de atención médica.

Con estas acciones, el Gobierno de Santa Catarina refrenda su compromiso de cuidar la salud de la ciudadanía mediante estrategias preventivas que permitan reducir riesgos y mantener entornos más seguros para todas las familias.


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