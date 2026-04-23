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Nuevo León

Refuerzan seguridad y atención psicológica en escuelas

El secretario Félix Arratia informó que autoridades estatales fortalecieron protocolos de seguridad ante amenazas reportadas en planteles

  • 23
  • Abril
    2026

El secretario de Igualdad e Inclusión de Nuevo León, Félix Arratia, informó que, tras las amenazas reportadas en diversos planteles educativos, principalmente en secundarias, las autoridades estatales reforzaron los protocolos de prevención y atención para garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal escolar.

El funcionario explicó que, aunque hasta el momento los casos detectados han resultado ser falsas alarmas, el Gobierno del Estado decidió actuar con seriedad y de manera preventiva en cada reporte.

“Preferimos actuar aunque sea falsa alarma, activar protocolos de contención y prevención”, expresó.

Arratia señaló que se mantiene coordinación con directores, inspectores, maestros y padres de familia para atender cualquier situación de riesgo y fortalecer la comunicación en las comunidades escolares.

Detalló que una de las principales acciones será incrementar el acompañamiento psicológico para adolescentes, especialmente en secundarias y en las zonas donde se han identificado más reportes.

“Vamos a regresar con más campañas directamente de atención psicológica a los jóvenes”, indicó.

El secretario destacó que muchos de estos casos reflejan la necesidad de escuchar y atender la salud emocional de los estudiantes, por lo que se trabajará de manera focalizada en sectores específicos.

Asimismo, pidió a madres y padres de familia mantenerse atentos al comportamiento de sus hijos, fomentar el diálogo en casa y colaborar con los planteles educativos.

Finalmente, reiteró que hasta ahora no se ha presentado ninguna amenaza real, pero insistió en que las autoridades mantendrán vigilancia permanente y respuesta inmediata ante cualquier reporte.


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