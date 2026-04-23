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Coahuila

Operativo Mochila es necesario ante alertas en escuelas

El llamado es a que madres y padres de familia se involucren de manera directa en la supervisión de los objetos que sus hijos llevan a la escuela

  • 23
  • Abril
    2026

Luego de la alerta que se ha generado en las últimas horas en distintos planteles educativos por amenazas de tiroteos, el tema del operativo mochila vuelve a tomar relevancia. 

De acuerdo con autoridades de la Secretaría de Educación del Estado de Coahuila, esta medida es considerada positiva; sin embargo, señalan que los maestros no son los indicados para llevarla a cabo dentro de las instituciones.

Autoridades destacan rol de padres de familia

Alejandro Vélez, director de nivel primaria de la Secretaría de Educación en el estado, explicó que, aunque pudiera parecer una medida viable, el docente debe respetar la privacidad del alumno respecto al contenido de su mochila. 

Por esta razón, enfatizó que son los padres de familia quienes deben participar activamente en este tipo de operativos, colaborando con las autoridades escolares.

No obstante, diversas voces coinciden en que la principal revisión debe comenzar desde casa. El llamado es a que madres y padres de familia se involucren de manera directa en la supervisión de los objetos que sus hijos llevan a la escuela, reforzando así la prevención y la seguridad en los planteles educativos.

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