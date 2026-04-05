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Nuevo León

Regresan de vacaciones por Semana Santa a Monterrey

Aunque el cansancio del viaje era evidente en algunos, la mayoría coincidió en estar listos para volver a sus responsabilidades después de un merecido descanso.

  • 05
  • Abril
    2026

Tras concluir los días santos, la Central de Autobuses de Monterrey registró una importante afluencia de personas que regresaban a la ciudad luego de disfrutar del periodo vacacional.

¿Quiénes regresaron a Monterrey tras las vacaciones?

Con maletas en mano, familias, estudiantes y trabajadores arribaron a la terminal para retomar sus actividades cotidianas, luego de unos días de descanso fuera de la ciudad.

“Vengo de Matamoros, ya de regreso para la rutina que mañana empieza todo”.

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¿Cómo enfrentan el regreso a la rutina?

Aunque el cansancio del viaje era evidente en algunos, la mayoría coincidió en estar listos para volver a sus responsabilidades.

“Ya estoy lista para mañana empezar con todo, escuela, trabajo. No hay más”.

¿Qué refleja la actividad en la central?

De esta forma, poco a poco, la central de autobuses retomó su ritmo habitual, marcando el cierre del periodo vacacional de Semana Santa.

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