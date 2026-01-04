Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_01_04_at_4_07_08_PM_2dbea3ceaa
Nuevo León

Regresan regios a Monterrey después de las vacaciones

La Central de Autobuses mostró desde temprano un flujo constante que se mantuvo durante la tarde debido al regreso de los regios y la salida de turistas

  • 04
  • Enero
    2026

Con las fiestas decembrinas ya terminadas, y el regreso a clases programado para dentro de unos días, miles de familias radicadas en Monterrey comienzan a llegar a la ciudad tras pasar fuera la temporada.

El domingo la Central de Autobuses mostró desde temprano un flujo constante que se mantuvo durante la tarde.

En similar medida se registraban arribos de regios, así como la salida de turistas que visitaron la Sultana del Norte y ahora van de vuelta a sus entidades de origen.

Los estados vecinos lideraban la lista de destinos, como Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí y Zacatecas. 

“Fui a Matamoros, me la pasé muy bien y tenía ganas de quedarme por allá, pero no se puede, hay muchos compromisos que cumplir”, platicó Flor García.

Otras personas no nacidas en Monterrey, pero radicadas desde hace años en la metrópoli, aprovecharon la temporada para salir y reencontrarse con sus familiares.

“Estuvimos las vacaciones nada más porque hay que regresar a trabajar, y aunque nos quisiéramos quedar por allá, hay que trabajar.

“Ahí está mi mamá con mis hijas, y nos despedimos con llanto, pero no hay de otra”, compartió Guadalupe Mendoza, originaria de Oaxaca.

El regreso a clases de educación básica será el próximo 12 de enero, y con él se espera que, conforme avance la semana, incremente el número de arribos a la ciudad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Clases_4668dbebcc
Paciencia es punto clave para el regreso a clases
grecia_quiroz_navidad_d9f23aa3bb
Recuerda Grecia Quiroz a su esposo Carlos Manzo en Navidad
nodal_angela_regalos_navidad_137ac810fa
Familia Aguilar y Christian Nodal reparten juguetes por Navidad
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_01_07_at_9_03_29_PM_427787ba03
MC condena al régimen de Maduro; rechaza intervención militar
escena_camila_cabello_6366083460
Miami homenajeará a Camila Cabello por su impacto global
nacional_pension_4c10ed9f53
Corte respalda que incumplir con la pensión puede ser delito
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_2026_01_06_T134859_424_46d73b0abd
¿Murió Bruce Willis? Esposa comparte mensaje y desata rumores
EH_UNA_FOTO_2026_01_06_T132439_021_e853ef9955
EUA elimina acusación contra Maduro por Cártel de los Soles
nl_presa_el_cuchillo_jpg_5177794d19
NL inicia 2026 con 31% menos de agua; prevén año seco
publicidad
×