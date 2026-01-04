Regresan regios a Monterrey después de las vacaciones

Con las fiestas decembrinas ya terminadas, y el regreso a clases programado para dentro de unos días, miles de familias radicadas en Monterrey comienzan a llegar a la ciudad tras pasar fuera la temporada.

El domingo la Central de Autobuses mostró desde temprano un flujo constante que se mantuvo durante la tarde.

En similar medida se registraban arribos de regios, así como la salida de turistas que visitaron la Sultana del Norte y ahora van de vuelta a sus entidades de origen.

Los estados vecinos lideraban la lista de destinos, como Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí y Zacatecas.

“Fui a Matamoros, me la pasé muy bien y tenía ganas de quedarme por allá, pero no se puede, hay muchos compromisos que cumplir”, platicó Flor García.

Otras personas no nacidas en Monterrey, pero radicadas desde hace años en la metrópoli, aprovecharon la temporada para salir y reencontrarse con sus familiares.

“Estuvimos las vacaciones nada más porque hay que regresar a trabajar, y aunque nos quisiéramos quedar por allá, hay que trabajar.

“Ahí está mi mamá con mis hijas, y nos despedimos con llanto, pero no hay de otra”, compartió Guadalupe Mendoza, originaria de Oaxaca.

El regreso a clases de educación básica será el próximo 12 de enero, y con él se espera que, conforme avance la semana, incremente el número de arribos a la ciudad.

