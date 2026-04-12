Regios regresan poco a poco tras vacaciones de Semana Santa

Ya terminado el periodo vacacional de Semana Santa, miles de regios hacen paulatinamente su arribo a la ciudad para retornar a sus actividades cotidianas.

¿Cómo fue la afluencia en la Central de Autobuses de Monterrey?

Durante el fin de semana, y hasta la tarde del domingo, la Central de Autobuses de Monterrey mantuvo una constante afluencia sin llegar a presentar aún el abarrotamiento propio de la noche antes del lunes.

Las familias que llegaban a la metrópoli en autobús provenían principalmente de estados vecinos como Tamaulipas, San Luis Potosí y Coahuila.

¿Qué dicen los viajeros tras regresar de vacaciones?

“Yo nada más me fui unos cuantos días, pero con eso tuve para descansar porque me fui con mi familia a Saltillo, y ahora ya estamos listos para la despertada temprano, lonches para el esposo, uniformes, y todo eso”, compartió Eva Moreno.

¿Cómo enfrentan los niños el regreso a clases?

Los niños eran quienes menos preparados estaban para la rutina, pues muchos de ellos no tenían ganas de reanudar sus clases.

“No quería volver, me la pasé muy bien porque fuimos con mi papá a Saltillo, nos llevó al parque, nos compró cosas, nos divertimos”, platicó la pequeña Aitana.

Aunque había una cantidad importante de personas que vacacionaron en Monterrey y buscaban volver a sus ciudades, en la Central la mayoría eran residentes haciendo su arribo.

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