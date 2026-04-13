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Nuevo León

Regresan a clases más de un millón de estudiantes en Nuevo León

Con un incremento en la carga vehicular, miles de estudiantes volvieron a los planteles educativos tras concluir el periodo vacacional de Semana Santa

  • 13
  • Abril
    2026

Luego de un receso de dos semanas por el periodo vacacional de Semana Santa, este lunes se reanudaron las clases para alumnos de nivel básico, marcando el regreso a las aulas de más de un millón de estudiantes en más de seis mil planteles educativos.

Desde temprana hora, la actividad escolar volvió a ser evidente en distintos puntos del área metropolitana. Minutos antes de las 7:00 de la mañana, estudiantes de la Escuela Secundaria Profesor Moisés Sáenz, ubicada sobre la avenida Venustiano Carranza, en el centro de Monterrey, comenzaron a arribar al plantel.

Aunque el regreso implicó madrugar nuevamente, los alumnos llegaron con una mezcla de sueño y entusiasmo, motivados por reencontrarse con sus amigos y compañeros tras el periodo vacacional.

Previo al ingreso de los estudiantes, ya se encontraba personal docente, administrativo y directivo tanto al interior como en el exterior de la institución, coordinando las actividades para el inicio ordenado de la jornada escolar.

Aumenta carga vehicular ante el regreso a clases en Nuevo León

En las inmediaciones del plantel se registró carga vehicular, debido a que padres de familia se detenían momentáneamente para dejar a sus hijos, lo que generó largas filas en los carriles laterales de la avenida.

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Los estudiantes arribaron por diversos medios, algunos en transporte público, otros caminando e incluso en bicicleta.

Asimismo, se contó con la presencia de elementos de tránsito del municipio de Monterrey, quienes apoyaron en la vialidad y resguardaron los cruces peatonales, con el objetivo de garantizar la seguridad de los alumnos durante su ingreso a clases.


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