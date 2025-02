Reinaugura Ivonne su comité de gestoría en Aztlán

La diputada del PRI, Ivonne Álvarez, reinauguró su comité de gestoría en el Barrio Aztlán para atender a los vecinos de la zona, quienes han solicitado ayuda por diferentes afectaciones en esta colonia.

En el corte del listón de este comité, la diputada comentó que decidió abrir nuevamente este comité, ya que desde el año pasado le han llegado cientos de solicitudes de personas que necesitan ser atendidas, sobre todo aquellas que quedaron afectadas por los fenómenos meteorológicos del año pasado.

“A consecuencia de las lluvias del año pasado, se cayeron unos locales que estaban cercanos a nuestro comité de gestoría y comenzamos a buscar en dónde instalarnos, pero decidimos esperar a que restablecieran y reconstruyeran, ya que nuestra gente nos tiene plenamente ubicados en este lugar; pero no porque no tuviéramos un comité, no andábamos en la calle, andábamos todos los días recorriendo sus secciones, sus colonias, trabajando por ustedes.

“Ahora ya tenemos un lugar en donde recibir a la gente, donde puedan ser atendidos como ustedes se merecen, un lugar digno para todos ustedes y una oficina con muchos servicios para toda la comunidad. Estoy muy contenta de poder reabrir nuevamente para servirlos”, dijo Ivonne Álvarez.

En este comité se brindarán asesorías legales gratuitas, lentes a bajo costo, apoyo psicológico gratuito y podología.

De igual manera, se impartirán cursos de empoderamiento y autoempleo, habrá bolsa de trabajo, gestoría estatal y municipal, brigadas médicas y becas para prepas y universidad.

A este evento asistieron el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, la presidenta del DIF de Monterrey, Gabriela Oyervides, al igual que el coordinador de los diputados locales del PRI, Heriberto Treviño, y el dirigente estatal del PRI, José Luis Ochoa.

