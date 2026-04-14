Reinaugura Adrián de la Garza estancia infantil 'Laura Arce'

El municipio de Monterrey reinauguró este lunes la Estancia Infantil Profra. Laura Elena Arce Cavazos.

Con una inversión de $2.4 millones de pesos, este espacio se convierte en el cuarto recinto de su tipo en ser entregado bajo el programa de rehabilitación integral “Espacios DIFerentes”.

El corte de listón fue encabezado por el alcalde Adrián de la Garza y la presidenta del DIF municipal, Gaby Oyervides, quienes destacaron que la remodelación busca ofrecer un entorno seguro, funcional y moderno para las niñas y niños de la zona de Fomerrey 114.

Durante el evento, el edil regio subrayó que la meta de la administración es intervenir los más de 30 espacios del Sistema DIF para transformarlos en áreas de calidad.

“Nos propusimos remodelar, rehabilitar para poder inaugurar más de 31 espacios que tiene el DIF de Monterrey; hoy nos tiene aquí este espacio, esta estancia Laura Arce, que como ya lo comentaron quedó muy bonito, quedó muy padre”, indicó De la Garza.

“Van a aprovecharlo al máximo nuestras niñas, nuestros niños, en un espacio digno para la ciudad de Monterrey. Y para lograr hacer esto y hacerlo posible no es un trabajo nada más de Adrián de la Garza, el alcalde, es un trabajo en equipo”.

Por su parte, Gaby Oyervides señaló que cada rincón, desde la cocina hasta las áreas de juego, fue diseñado pensando en las necesidades específicas de los menores, asegurando que el avance en la recuperación de centros y oficinas del DIF es constante.

La intervención no fue solo estética, sino estructural. Las mejoras incluyen seguridad, climatización total en aulas, impermeabilización y cambio de puertas.

Además de la renovación integral del mobiliario, lámparas nuevas y habilitación de sanitarios.

El impacto fue celebrado por los padres de familia del sector.

Una de las beneficiarias calificó las instalaciones como "espectaculares", comparando el nivel de la infraestructura con el de estancias del sector privado.

Rumbo a la meta de rehabilitación

Con la entrega de la estancia Laura Arce, el municipio se encamina al cierre de este ciclo de rehabilitaciones infantiles.

Se anunció que esta misma semana será reinaugurada la Estancia Infantil Rosario Garza Sada, con lo que se completará la rehabilitación total de los centros de cuidado bajo el mando del DIF Monterrey.

Al evento asistieron figuras clave del gabinete y legisladores, entre ellos la directora del DIF, Ivonne Álvarez; el jefe de Gabinete, Fernando Margáin; el secretario de Participación Ciudadana, Rafa Ramos, así como las diputadas Ana González y Bertha Garza.

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