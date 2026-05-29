Reinaugura alcalde de Escobedo unidad de rehabilitación

El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, reinauguró este viernes la Unidad de Rehabilitación Básica San Genaro, con lo que se multiplicará la atención a los pacientes.

Esto es un "respiro” para familiares de pacientes con enfermedades neurológicas y con discapacidad, ya que la atención es de primera y gratuita.

Se podrá brindar atención integral a 200 pacientes con autismo y se ofrecerá rehabilitación física a más de 5 mil personas al mes, duplicando la capacidad de atención que se ofrecía antes de la remodelación.

El presidente municipal explicó que Escobedo vuelve a marcar el rumbo al convertirse en el único municipio de Nuevo León que ofrece atención multidisciplinaria, integral y accesible de rehabilitación en un solo lugar.

Este Centro se ubica sobre la avenida Acueducto.

También se impulsan programas de inclusión social, laboral y educativa, y se otorga apoyo permanente para padres de familia y cuidadores.

El edi aclaró que la reinauguración representa mucho más que una obra física, ya que demuestra que un gobierno no sólo debe construir calles o atraer inversiones, sino también mantenerse cerca de quienes más necesitan apoyo, abrir oportunidades y devolver esperanza a las familias.

“Aquí no estamos inaugurando paredes. Aquí estamos ampliando oportunidades. Estamos ampliando la posibilidad de que una niña o un niño con autismo reciba atención más rápida, que una persona con discapacidad recupere movilidad, que una familia encuentre acompañamiento, orientación y esperanza cuando más necesita rehabilitación”, afirmó.

La inversión en esta ampliación y modernización es de casi 10 millones de pesos.

Así, la atención al autismo pasará de 2 a 4 terapeutas especializados, fortaleciendo significativamente la capacidad de atención mensual.

En tanto, la rehabilitación física crecerá de 300 a 400 pacientes atendidos, pasando de 2 mil 800 a cerca de 5 mil servicios mensuales.

La terapia acuática multiplicará cuatro veces su capacidad de atención.

Junto con las terapias multidisciplinarias, las consultas especializadas y la cámara sensorial, ahora se podrán ofrecer hasta 10 mil sesiones terapéuticas cada mes.

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