Reporta Nuevo León saldo blanco en el FIFA Fan Fest™

El Gobierno del estado reportó cero incidentes en el FIFA Fan Fest y destaca que junio perfila menos de un homicidio diario

El Gobierno de Nuevo León informó que las actividades relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se han desarrollado sin incidentes relevantes, al mantener un saldo blanco en el Fan Fest y demás eventos organizados en el marco del torneo internacional.

Tras encabezar la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz, el secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, destacó que la estrategia Mundial Seguro ha permitido garantizar condiciones de orden y tranquilidad para los asistentes locales y visitantes extranjeros.

“Tenemos buenos resultados. No hemos tenido ningún incidente relevante. Aunque ayer fue un evento muy grande, la buena noticia es que no hay ningún asunto relevante”, señaló el funcionario estatal.

Junio perfila ser uno de los meses con menor incidencia de homicidios

Además del balance positivo en las actividades mundialistas, Flores Serna dio a conocer que junio registra una tendencia favorable en materia de seguridad, al presentar un promedio diario inferior a un homicidio.

El secretario indicó que, de mantenerse este comportamiento, el presente mes podría convertirse en uno de los periodos con mejores indicadores de seguridad en la entidad.

Asimismo, señaló que el delito de robo mantiene una tendencia descendente, ubicándose en sus niveles más bajos de los últimos 12 meses.

“Vemos que el patrullaje permanente está dando buenos resultados y esto es gracias a la coordinación que tenemos todos los que estamos en esta mesa”, afirmó Flores Serna, al reconocer el trabajo conjunto de autoridades federales, estatales y municipales.

Fuerza Civil destaca comportamiento ejemplar de aficionados

Por su parte, el titular de la Nueva Fuerza Civil, Gerardo Escamilla Vargas, informó que durante la jornada correspondiente al segundo partido de la Selección Mexicana no se registraron personas lesionadas ni detenidas.

El funcionario destacó la actitud responsable mostrada por la ciudadanía y los visitantes que acudieron a las actividades organizadas en torno al Mundial.

“El evento hacia el interior se desarrolló bajo control, terminó sin ningún incidente mayor ni personas detenidas. En general hemos visto un comportamiento ejemplar por parte de los neoloneses, así como los visitantes a estas actividades y esperamos que así continúe con un ambiente festivo en orden y en seguridad”, expresó Escamilla.

Presentan resultados de la estrategia Presencia Total

Durante la rueda de prensa, el titular de Fuerza Civil también presentó el balance semanal de la estrategia Presencia Total, mediante la cual se mantienen labores de vigilancia e inteligencia en distintas regiones del estado.

Escamilla informó que durante la última semana no fue necesario activar el Operativo Muralla, aunque continuaron las acciones de inteligencia en zonas rurales, logrando la detención de 77 personas, el aseguramiento de 17 vehículos y el decomiso de un arma de fuego.

En cuanto al trabajo del Grupo de Coordinación Metropolitana, detalló que se concretó la captura de 57 personas, de las cuales 11 eran consideradas objetivos relevantes por contar con órdenes judiciales pendientes o estar vinculadas con hechos violentos.

De estas detenciones, siete se realizaron en Guadalupe, dos en Monterrey, una en Cadereyta y una más en Santa Catarina. Como resultado de dichos operativos también fueron asegurados 12 vehículos y tres armas de fuego.

Reconocen labor de analistas e investigadores

Finalmente, Gerardo Escamilla destacó la entrega de méritos policiales a personal de la División de Inteligencia e Investigaciones de Fuerza Civil, en reconocimiento a su desempeño en el análisis delictivo y a su contribución para mantener la contención de diversos delitos en Nuevo León.

Las autoridades estatales reiteraron que el operativo Mundial Seguro continuará vigente durante el desarrollo de la justa deportiva con el objetivo de preservar un ambiente de convivencia ordenada para residentes y visitantes.