Resalta Andrés Mijes reducción de delitos en Escobedo

El edil explicó que la política de seguridad municipal no es un esfuerzo aislado, sino que trabaja en sintonía con el Plan México, impulsado por presidencia

  18
  Noviembre
    2025

Al encabezar la primera sesión del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, presentó resultados contundentes en materia de seguridad, destacando una tendencia a la baja en delitos del fuero común y una disminución de hasta el 70% en homicidios.

Durante la reunión, en la que participó en su calidad de presidente Honorario del Consejo, se detalló que estos avances son fruto de una coordinación estratégica con Fuerza Civil, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fiscalía General de Justicia.

El edil explicó que la política de seguridad municipal no es un esfuerzo aislado, sino que trabaja en sintonía con el Plan México, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. 

Esta alineación se basa en cuatro pilares fundamentales: atención a las causas de la violencia, combate a la pobreza, uso de inteligencia para la reducción de delitos y fortalecimiento de la Guardia Nacional.

“En nuestro plan de acción ponemos al policía y a la seguridad en el centro de todo; contribuimos a la formación de un círculo virtuoso: si hay seguridad, hay inversión, y si hay inversión, hay dinero en las casas y no habrá problemas”, puntualizó Mijes.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que la mejora en la percepción de seguridad (medida por la ENSU del INEGI) responde también a una inversión histórica en la corporación.

Entre las acciones clave se enumeraron la profesionalización policial, aumentos salariales, incentivos al desempeño y la adquisición de tecnología y equipo moderno, así como la remodelación de instalaciones.

Más allá de la reacción policial, el Consejo revisó los avances en la construcción de paz desde las comunidades. Se hizo énfasis en el combate a la violencia familiar, implementando un modelo que brinda acompañamiento integral a las víctimas, pero que también ofrece atención psicológica a los agresores con el objetivo de romper el ciclo de violencia y evitar la reincidencia.

Con estas acciones, el Gobierno de Escobedo reafirmó su compromiso de mantener la seguridad como prioridad, garantizando tranquilidad y bienestar para la ciudadanía mediante políticas públicas integrales.


