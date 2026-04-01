Resalta Nuevo León como pieza clave para seguridad nacional

El gobernador Samuel García aseguró este miércoles que el Estado de Nuevo León funge un papel fundamental en la seguridad de México.

Durante la ceremonia de toma de posesión de los nuevos comandantes de la Cuarta Región Militar y la Séptima Zona Militar, el mandatario estatal afirmó que la entidad no se detiene y exige resultados, por lo que esta colaboración refuerza la relación entre Fuerza Civil y Defensa Nacional.

“Una colaboración que está rindiendo frutos porque gracias a ella hoy tenemos los mejores indicadores en materia de seguridad pública de los últimos 16 años. Hoy, por ejemplo, la nueva Fuerza Civil es primer lugar nacional en confianza y en percepción de efectividad entre todas las estatales de México”, expresó.

“También tenemos el mínimo histórico en delitos de alto impacto. Este mes pasado de marzo mantuvimos los niveles más bajos en robos y homicidios de los últimos 16 años. En delitos patrimoniales, sus cuatro principales modalidades, la incidencia es a la baja.

Gobernador resalta impulso a la infraestructura para contar con mayor presencia en Nuevo León

García Sepúlveda resaltó que su administración impulsa una mayor infraestructura para que el Ejército y la Guardia Nacional tengan una presencia mayor en la entidad.

“Si alguien ha hecho la diferencia en coordinación es Nuevo León. Aquí no hay protagonismos ni esfuerzos aislados. Desde hace 4 años y medio que asumimos la Gubernatura, hemos demostrado y hemos trabajado juntos”, expresó.

“Los invito a que estemos a la altura para demostrar la grandeza de Nuevo León y las capacidades y potencias que tiene México para albergar eventos de este calibre. La seguridad de México no se entiende sin la paz de Nuevo León. Por eso valoramos profundamente el papel del Ejército, de la Guardia Nacional y de todas las fuerzas militares, civiles, en especial las locales, porque son todas juntas quienes tienen hoy a Nuevo León en un estado de paz y tranquilidad”, puntualizó.

El general Rubén Darío Díaz Esparza tomó posesión como comandante de la Cuarta Región Militar, mientras que el general Roger David Rodríguez Arosemena lo hizo de la Séptima Zona Militar.

Al concluir la ceremonia, el gobernador encabezó una reunión de la Mesa de Seguridad dentro de las instalaciones castrenses.

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