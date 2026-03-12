Resalta Mijes ante Coparmex beneficios de digitalizar trámites

Bajo la premisa de "sí a la inversión y no a la extorsión", el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, presentó ante la Coparmex Nacional el modelo de gestión administrativa que ha convertido a este municipio neoleonés en un referente de certeza jurídica y transparencia. Durante el encuentro, que contó con la presencia de directivos del IMCO y consejeros empresariales, Mijes explicó cómo la digitalización masiva de trámites ha servido como una "vacuna" efectiva contra la corrupción y el uso de intermediarios opacos. El edil destacó que esta estrategia forma parte del modelo denominado Capitalismo Social Norteño. Esta visión de desarrollo se alinea con los principios de crecimiento equitativo impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum, donde la prosperidad económica debe ir de la mano con la legalidad y el bienestar social. “Yo soy un alcalde que dice sí a la inversión y no a la extorsión. Este modelo busca que haya reglas claras para ustedes, reduciendo al mínimo el contacto burocrático”, precisó Mijes ante el sector patronal.

Innovaciones que aceleran la economía

Uno de los puntos que más interés generó entre los inversionistas fue el Permiso a la Confianza, un mecanismo disruptivo que permite que los proyectos puedan iniciar operaciones en un periodo de 4 a 5 días.

De igual manera, los procedimientos legales siguen su curso mientras la obra o negocio avanza, eliminando cuellos de botella que antes propiciaban actos de presión indebida.

Además, como el 100% de los trámites de Desarrollo Urbano se realizan en línea, se garantiza que cada paso quede registrado y sea rastreable sin necesidad de gestores.

Resultados tangibles

El impacto de este blindaje digital ya se refleja en la llegada de empresas globales que han decidido establecer o expandir sus operaciones en Escobedo. Según el munícipe, la eliminación de la discrecionalidad en los permisos ha creado un entorno de confianza que fortalece la creación de empleos y la competitividad regional.

Acompañaron al alcalde en esta presentación Elisa Ramos, Secretaria de Desarrollo Urbano, y César Leija, Secretario de Desarrollo Económico de Escobedo, quienes detallaron los aspectos técnicos de las plataformas que hoy operan en el municipio.

Comentarios