Resalta estrategia turística ante Mundial 2026 en foro de Madrid

La Secretaría de Turismo destacó este martes su preparación rumbo al Mundial 2026 en el marco del foro “Conexiones que inspiran el futuro del turismo” con sede en Madrid.

La titular Maricarmen Martínez Villarreal analizó junto a autoridades estatales y representantes del sector privado el convertir el Mundial 2026 en un motor duradero para el turismo, la inversión y la proyección internacional, a partir de una visión de planeación y estrategia de largo plazo.

Destacan papel de Nuevo León con visión a largo plazo

La secretaria de Turismo destacó que Nuevo León se prepara rumbo al Mundial 2026 con planeación y visión a largo plazo, con ejes de conectividad, experiencia del visitante y coordinación institucional, con el fin de ampliar el perfil de visitantes, extender estancias y fortalecer el posicionamiento del estado.

En este foro, la funcionaria estatal participó junto a los gobernadores de Quintana Roo y Jalisco, Mara Lezama y Pablo Lemus, así como con líderes empresariales de México y España.

