Gobernador resalta mes de enero como el mejor en calidad del aire

El gobernador Samuel García reveló que este enero es el mejor mes en calidad del aire registrada durante su administración.

A través de redes sociales, el mandatario estatal compartió una captura de pantalla del Sistema Integral de Monitereo Ambiental Nuevo León, donde se evidencía que las 15 estaciones de monitoreo se encuentran en color verde, lo que refleja una "buena calidad del aire".

En esta historia etiquetó los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero; y de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez con el siguiente mensaje:

"Y el mejor enero en Aire de los últimos 5 años

@marianardzcantu @raullozanocaballero"

Buena calidad prevalece durante esta mañana

De acuerdo con el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental con corte de las 10:00 horas, las 15 estaciones de monitoreo distribuidas por distintos puntos del Área Metropolitana se encuentran en verde.

Estas estaciones se encuentran distribuidas en los siguientes municipios:

García (dos estaciones)

San Pedro

Pesquería

Monterrey (tres estaciones)

Guadalupe

Santa Catarina

Apodaca

General Escobedo

San Nicolás de los Garza (dos estaciones)

Cadereyta Jiménez

Juárez

