samuel_garcia_calidad_del_aire_5f6325d56d
Nuevo León

Gobernador resalta mes de enero como el mejor en calidad del aire

A través de redes sociales, el gobernador se mostró satisfecho al lograr que la entidad contará con una buena calidad del aire durante el pasado mes de enero

  • 01
  • Febrero
    2026

El gobernador Samuel García reveló que este enero es el mejor mes en calidad del aire registrada durante su administración.

A través de redes sociales, el mandatario estatal compartió una captura de pantalla del Sistema Integral de Monitereo Ambiental Nuevo León, donde se evidencía que las 15 estaciones de monitoreo se encuentran en color verde, lo que refleja una "buena calidad del aire".

Captura de pantalla 2026-02-01 105507.png

En esta historia etiquetó los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero; y de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez con el siguiente mensaje:

"Y el mejor enero en Aire de los últimos 5 años 
@marianardzcantu @raullozanocaballero"

Buena calidad prevalece durante esta mañana

De acuerdo con el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental con corte de las 10:00 horas, las 15 estaciones de monitoreo distribuidas por distintos puntos del Área Metropolitana se encuentran en verde. 

Captura de pantalla 2026-02-01 105317.png

Estas estaciones se encuentran distribuidas en los siguientes municipios:

  • García (dos estaciones)
  • San Pedro
  • Pesquería
  • Monterrey (tres estaciones)
  • Guadalupe
  • Santa Catarina
  • Apodaca 
  • General Escobedo 
  • San Nicolás de los Garza (dos estaciones)
  • Cadereyta Jiménez 
  • Juárez

