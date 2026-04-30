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Nuevo León

Rescatan 22 patitos acuáticos en bodega de Monterrey

Al sitio acudieron rescatistas de Protección Civil estatal, quienes realizaron contacto con la persona reportante y procedieron a la captura segura del ejemplar

  • 30
  • Abril
    2026

Elementos de Protección Civil de Nuevo León realizaron el rescate de 22 crías de ave acuática de la especie pijije, localizadas al interior de una bodega, sin que se reportaran lesiones.

El hecho se registró la mañana del jueves 30 de abril, alrededor de las 09:41 horas, en el cruce de la avenida Revolución y la colonia Buenos Aires, en el municipio de Monterrey, luego de que personal de una bodega aledaña solicitara apoyo al detectar a los animales dentro del inmueble.

Al sitio acudieron rescatistas de Protección Civil estatal, quienes realizaron contacto con la persona reportante y procedieron a la captura segura de los patitos.

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Tras una revisión, se confirmó que ninguno presentaba lesiones ni deformidades visibles en su morfología.

Las labores concluyeron alrededor de las 13:02 horas, quedando los ejemplares bajo resguardo del área ambiental correspondiente para su protección y atención.

En el operativo participaron la unidad U.05 de Protección Civil Nuevo León y personal de la División Ambiental de la corporación. 

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a reportar este tipo de casos para salvaguardar la fauna silvestre y evitar riesgos tanto para los animales como para las personas.

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