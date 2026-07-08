Rescatan a trabajador lesionado desde 13 pisos de altura

El trabajador fue descendido desde 13 pisos con maniobras de cuerdas, tras sufrir un traumatismo craneoencefálico severo en una obra de construcción

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Un trabajador de la construcción que sufrió un traumatismo craneoencefálico (TCE) severo fue rescatado la tarde de este miércoles por cuerpos de auxilio, luego de quedar inconsciente en una obra en construcción.

Debido a las condiciones del lugar, los rescatistas implementaron un operativo especializado para evacuar al lesionado desde las alturas.

El paciente fue inmovilizado en una camilla tipo Sked y recibió soporte vital avanzado antes de iniciar las maniobras de extracción.

Posteriormente, elementos de rescate realizaron un descenso controlado mediante técnicas de cuerdas a lo largo de 13 pisos, logrando completar la operación de forma segura.

Una vez en superficie, el trabajador fue entregado a paramédicos de la Cruz Roja, quienes lo trasladaron de inmediato a un hospital para recibir atención médica especializada.

En el operativo participaron elementos de Protección Civil de Monterrey, Protección Civil de Nuevo León, Cruz Roja, el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) y la Policía de Monterrey.