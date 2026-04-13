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Rescatan alcalde de Taxco junto a su padre tras sufrir secuestro

Así lo informó el titular de la Secretaría de Seguridad, Omar García Harfuch, donde detalló que ambos fueron reportados como desaparecidos el fin de semana

  • 13
  • Abril
    2026

Luego de efectuar un fuerte operativo, el presidente municipal de Taxco de Alarcón, Juan Andrés Vega Carranza fue rescatado junto a su padre tras ser privados de la libertad, en el estado de Guerrero.

Así lo informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a través de redes sociales, donde detalló que ambos fueron privados de su libertad el pasado 11 de abril.

De acuerdo con el secretario, el despliegue realizado por tierra y aire, con apoyo de helicópteros sobre la zona y más de 500 elementos de distintas corporaciones. Sin embargo, fueron agentes de la Secretaría de Seguridad del Estado quienes lograron localizarlos. 

En estas acciones se contó con el apoyo de personal de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (SEMAR), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), así como con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero y Estado de México, así como sus correspondientes fiscalías.

¿Cómo fue privado de la libertad el alcalde de Taxco de Alarcón?

De acuerdo con los primeros reportes recibidos, Juan Vega Arredondo, padre del alcalde y director del Hospital IMSS-Bienestar “Adolfo Prieto” fue interceptado la mañana de este sábado por un grupo de hombres armados sobre la carretera Taxco-Cuernavaca.

Ante su desaparición, autoridades activaron los protocolos de búsqueda inmediata.

Horas más tarde, el presidente municipal fue secuestrado cuando intentaba negociar el rescate de su padre. Desde ese momento, ya no se tuvo más comunicación con ellos.

 

 

 

 


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