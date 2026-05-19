Rescatan a pecarí herido en calles del sector Cumbres

Elementos de Protección Civil de Nuevo León rescataron a un pecarí de collar que se encontraba lesionado en calles del sector Cumbres, al poniente de Monterrey.

El reporte fue atendido en el cruce de las avenidas Pedro Infante y Paseo de los Leones, en la colonia Cumbres Las Palmas, luego de que vecinos alertaran sobre la presencia del animal tirado sobre la vía pública.

Al llegar al lugar, los rescatistas localizaron al ejemplar con visibles rastros de sangre en distintas partes del cuerpo.

Trasladan de urgencia al pecarí lesionado

El personal de emergencia realizó maniobras de aseguramiento utilizando las medidas necesarias para evitar riesgos tanto para el animal como para los elementos participantes.

“Se procedió a acomodar el ejemplar en una jaula, al cual se le observaba líquido hemático en diferentes partes del cuerpo”, informó Protección Civil estatal.

Debido a la gravedad de las heridas, el pecarí fue llevado de emergencia al Centro Estatal de Atención Animal, donde médicos veterinarios comenzaron a brindarle atención inmediata.

Las autoridades detallaron que el ejemplar permanecerá bajo observación mientras recibe tratamiento especializado.

Parques y Vida Silvestre evaluará su estado

Al operativo también acudió personal de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León, dependencia que será la encargada de determinar las condiciones de salud del animal y definir su destino una vez concluida su recuperación.

“Se harán cargo de verificar el estado general del animal para posterior resguardo o liberación”, precisó la corporación estatal.

Hasta el momento no se ha informado cómo resultó lesionado el pecarí ni cuánto tiempo llevaba en la zona antes de ser auxiliado.

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