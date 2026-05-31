Se une Nuevo León al informe de Sheinbaum y respaldan logros

Ciudadanos de Nuevo León se congregaron este domingo en la Explanada de los Héroes para seguir de cerca el mensaje de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

El evento se realizó con motivo del segundo aniversario del triunfo del llamado "segundo piso de la Cuarta Transformación", sumando a la entidad a las movilizaciones nacionales que, entre el Monumento a la Revolución y las plazas públicas de 30 estados del país, reunieron a un total de 850 mil personas, informó el gobierno federal.

Desde temprana hora, simpatizantes, militantes y familias enteras comenzaron a llegar a la Macroplaza. En un ambiente de convivencia y alta participación ciudadana, los asistentes se apostaron frente a dos mega pantallas instaladas en el lugar, equipados con banderas, pancartas y diversas muestras de apoyo para escuchar el informe titulado “Honestidad, Resultados, Amor al Pueblo y a la Patria. Rendición de Cuentas a Dos Años del Triunfo”.

Destacan resultados económicos y sociales del gobierno federal

Durante la transmisión, el público regio siguió con atención el balance económico y social de los primeros 20 meses de gestión de la jefa del Ejecutivo Federal. Entre los logros financieros destacados por la mandataria, resonó la reducción del 10% en el gasto corriente y el incremento en la recaudación de 4.8% en términos reales entre 2024 y 2025, todo ello sin aumentar impuestos.

Asimismo, se dieron a conocer las cifras macroeconómicas del país, que incluyen un récord de Inversión Extranjera Directa de 23 mil 591 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, una tasa de desempleo de 2.5%, la consolidación del peso en 17.40 unidades por dólar y la reducción del 12% en los 24 productos de la canasta básica.

Sheinbaum puntualizó que en la frontera norte el salario mínimo alcanza los 13 mil 226 pesos mensuales. Respecto al sector energético e infraestructura, destacó la incorporación de seis nuevas plantas de ciclo combinado, la reducción de la deuda de Pemex, así como avances en la repavimentación de carreteras libres de peaje y proyectos ferroviarios que sumarán 4,200 kilómetros de vías férreas al concluir su mandato.

Sheinbaum defiende la soberanía nacional

Uno de los momentos más significativos fue el posicionamiento de la presidenta sobre la soberanía nacional y la relación bilateral con EUA, donde enfatizó que México es un país libre, democrático e independiente que "colabora y se coordina, pero nunca se subordina".

Sheinbaum dejó en claro que para mitigar la violencia en territorio nacional es indispensable detener el tráfico ilegal de armas desde el país vecino del norte y atender el consumo de drogas en esa nación.

Finalmente, la mandataria federal hizo el llamado para arrancar asambleas públicas informativas a partir de la próxima semana en todas las plazas públicas del país.

Más tarde, Sheinbaum Pardo agradeció a través de redes sociales a Nuevo León por su asistencia a esta rendición de cuentas.

La patria se ama y se defiende. Gracias, Nuevo León. pic.twitter.com/7EJ0Lk974a — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 31, 2026

Liderazgos de Morena en Nuevo León respaldan informe de Sheinbaum

Militantes de Morena se dieron cita este domingo en la Explanada de los Héroes para escuchar el informe de resultados de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Entre los asistentes estuvo el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, quien aseguró que el modelo de gobierno de Sheinbaum se ha replicado en el municipio.

“El mensaje para nuestra presidenta es que respaldamos su proyecto de gobierno”, destacó Mijes.

Manuel Guerra, alcalde de García, afirmó que a dos años del triunfo electoral existen numerosos resultados que destacar.

“Estamos muy contentos dos años de gobierno de nuestra Presidenta de la República. La verdad es que hay mucho que presumir y muchos resultados y estamos muy contentos; aquí venimos acompañados de algunos vecinos que se organizaron para poder llegar aquí a la Explanada de los Héroes”.

Los asistentes se concentraron bajo un mega toldo en el que se instalaron dos pantallas para presenciar el discurso de Sheinbaum transmitido a nivel nacional.

Entre quienes acudieron a la Explanada de los Héroes también estuvieron Anabel Alcocer, dirigente estatal de Morena; Clara Luz Flores, exalcaldesa de Escobedo; Tatiana Clouthier, exfuncionaria federal; Waldo Fernández, senador de la República, y Jesús Elizondo, diputado local con licencia.





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