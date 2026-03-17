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Nuevo León

Descartan crisis; confirman abasto de agua en NL para el verano

Estas cifras respaldan la afirmación de las autoridades locales sobre la seguridad del suministro durante los meses de mayor demanda.

  • 17
  • Marzo
    2026

El abastecimiento de agua en Monterrey se encuentra garantizado para el próximo verano, aseguró el director de Agua y Drenaje de Monterrey, Eduardo Ortegón Williamson.

Al ser cuestionado sobre una posible crisis hídrica, Ortegón Williamson afirmó que, sin lugar a duda, el abasto en la ciudad es muy seguro. 

“Lo que les puedo decir es que este verano, sin lugar a duda, no habrá, primero Dios, ningún problema. El clima no tiene palabra, pero lo que les puedo decir es que en el corto y el mediano plazo el abasto de la ciudad está muy seguro”, dijo el funcionario. 

Los datos más recientes de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) indican que la presa La Boca se encuentra al 82% de su capacidad, la presa Cerro Prieto cerca del 95% y la presa El Cuchillo al 64%.

Estas cifras respaldan la afirmación de las autoridades locales sobre la seguridad del suministro durante los meses de mayor demanda. 


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