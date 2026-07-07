Retiran 238 toneladas de basura del centro durante Mundial

Con un operativo permanente desde el 11 de junio, más de 280 trabajadores limpian zonas como el Barrio Antiguo y plazas del centro

El municipio de Monterrey retiró 238 toneladas de basura de los corredores mundialistas del primer cuadro de la ciudad durante los primeros 25 días de la Copa FIFA 2026, informó el secretario de Servicios Públicos, Hugo Salinas.

Desde el 11 de junio, la dependencia mantiene un operativo permanente de limpieza en calles y espacios públicos como Barrio Antiguo y las plazas Morelos y Zaragoza, donde se registra la mayor concentración de aficionados que acuden al Regio Fest para seguir los partidos del torneo.

Solo este domingo, durante el último encuentro de la Selección Mexicana, fueron recolectadas 10.5 toneladas de residuos.

“Trabajábamos ahí en turnos de 10 de la mañana a 4 de la mañana, estuvimos ahí levantando toda la basura, estuvimos cambiando de manera continua las bolsas de basura de los 280 botes que están ubicados estratégicamente en el Barrio Antiguo, en Plaza Zaragoza y en Plaza Morelos, pero estuvimos haciendo algo que no se había hecho: además de lavar, estábamos cepillando los andadores”, detalló Salinas.

Salinas explicó que, por instrucción del alcalde Adrián de la Garza, hasta 280 trabajadores participan diariamente en labores de barrido manual y mecánico, recolección de basura e hidrolavado de andadores, lo que ha permitido limpiar más de tres kilómetros de piso cada día.

Añadió que las jornadas con mayor afluencia, coincidentes con los partidos del representativo mexicano, llegaron a generar hasta 38 toneladas de basura retiradas mediante barredoras mecánicas.

El operativo de limpieza, señalaron, se mantendrá hasta la conclusión del Mundial, cuando Monterrey continúe proyectando las semifinales y la final del torneo en pantallas instaladas en el centro de la ciudad.