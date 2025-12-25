Podcast
Nuevo León

Retiran más de 33 toneladas de basura del Centro tras Navidad

La autoridad municipal atribuyó este excedente de residuos al desbordado movimiento de ciudadanos que acudieron a realizar sus compras previas a la festividad

  • 25
  • Diciembre
    2025

La intensa actividad comercial y la afluencia de compradores de última hora dejaron una huella de desechos en el corazón de la ciudad. 

Ante esto, la Secretaría de Servicios Públicos de Monterrey desplegó un operativo especial que resultó en la recolección de más de 33 toneladas de basura, incluyendo cacharros y llantas, tan solo durante los días 24 y 25 de diciembre.

Para devolver el orden al primer cuadro tras las vísperas navideñas, el personal de limpieza realizó el barrido adicional de 24 kilómetros lineales. 

WhatsApp Image 2025-12-25 at 4.00.29 PM.jpeg

La autoridad municipal atribuyó este excedente de residuos al desbordado movimiento de ciudadanos que acudieron a realizar sus compras previas a la festividad. 

De hecho, en los días anteriores a la Navidad, la cifra de recolección alcanzó hasta las 50 toneladas diarias, reflejando el impacto del comercio de temporada en la limpieza urbana.

UN LLAMADO A LA CORRESPONSABILIDAD

Pese al esfuerzo constante de los trabajadores de Servicios Públicos para mantener una capital limpia y ordenada, el Gobierno de Monterrey hizo un exhorto a la población:

WhatsApp Image 2025-12-25 at 4.00.27 PM.jpeg

"Se reitera el llamado a la ciudadanía a mantener limpias las calles utilizando los botes de basura e incluso llevando consigo bolsas para los desechos que generen de manera personal durante sus traslados".

Con el operativo aún vigente, las autoridades buscan que el primer cuadro recupere su imagen de orden para recibir a los visitantes durante la última semana del año.

Las cuadrillas trabajaron sin descanso en puntos críticos de alta concentración peatonal, interviniendo calles emblemáticas como:

•    5 y 15 de mayo
•    Garibaldi y Colegio Civil
•    Juan Ignacio Ramón
•    Morelos y Ocampo
•    Zuazua y Zaragoza

WhatsApp Image 2025-12-25 at 4.00.32 PM.jpeg


