Retiran más de 137 toneladas de basura área metropolitana

Con el impulso de la División Ambiental, el Gobierno de Nuevo León intensificó sus labores de saneamiento urbano y logró retirar en una semana más de 137 mil kilos de desechos en distintos puntos del área metropolitana.

De acuerdo con el Fideicomiso de Desarrollo Urbano (FIDEURB), entre el 15 y el 21 de agosto se realizaron 60 brigadas de limpieza que abarcaron camellones, avenidas, parques, cauces y predios con acumulación de basura. En total, se atendieron más de 145 mil metros cuadrados de superficie.

Las acciones incluyeron recolección de residuos sólidos, escombro y llantas, limpieza de áreas verdes, descacharrización y hasta hidrolavado en espacios públicos. Entre las intervenciones destacaron la eliminación de un basurero clandestino en la calle Tula (donde se retiraron más de 27 toneladas) y los trabajos en la Avenida Morones Prieto, con más de 38 toneladas levantadas y más de 67 mil m² atendidos.

El Secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero, vocero de la División Ambiental, enfatizó que la responsabilidad de mantener limpio el estado recae tanto en la autoridad como en la ciudadanía:

“Cada acción cuenta: desde no arrojar basura hasta reportar basureros clandestinos o sumarse a las jornadas comunitarias. Solo con el esfuerzo conjunto lograremos un Nuevo León más limpio y sostenible”, expresó.

Las autoridades recordaron que la División Ambiental se ha convertido en una estrategia permanente del gobierno estatal, enfocada en la recuperación de espacios públicos y la mejora de la calidad de vida en la entidad.

