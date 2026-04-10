Retiran 105 toneladas de basura del Río Santa Catarina

Las jornadas de limpieza en el Río Santa Catarina han acumulado resultados relevantes tras 37 intervenciones consecutivas impulsadas por el voluntariado de la Secretaría de Participación Ciudadana, en coordinación con el Gobierno del Estado. Estas acciones han permitido avanzar en la recuperación del cauce y fortalecer la participación social en el cuidado del entorno.

Entre los principales resultados destaca el retiro de 1,510 llantas y un total de 105 toneladas de residuos, cifras que reflejan el impacto de estas labores en la reducción de la contaminación en uno de los espacios naturales más representativos del área metropolitana.

¿Cuáles han sido los resultados del voluntariado?

Las actividades forman parte de la campaña "Ponte Nuevo, Ponte Mundial", que ha promovido la colaboración entre ciudadanía y autoridades. A la fecha, se han acumulado 19,211 horas de voluntariado, resultado de la participación constante de personas que se han sumado a las jornadas de limpieza.

El trabajo en campo ha permitido retirar desechos sólidos, neumáticos y otros materiales que afectan el flujo natural del río, contribuyendo a mejorar las condiciones ambientales del área.

¿Qué dependencias participan en las jornadas?

Las labores han contado con el apoyo de Fuerza Civil, Protección Civil del Estado y Limpialeón, instancias que brindan acompañamiento operativo y de seguridad durante cada intervención.

Esta coordinación ha permitido que las jornadas se desarrollen de manera ordenada, garantizando la integridad de los participantes y la correcta ejecución de las acciones.

¿Qué dijo el secretario Daniel Acosta?

El secretario de Participación Ciudadana, Daniel Acosta, destacó la relevancia de la constancia en estas actividades y el impacto de la colaboración social.

“Los resultados que hoy compartimos son producto de la dedicación y compromiso de miles de personas que han decidido involucrarse activamente. Este acumulado representa mucho más que cifras; es la prueba de que la participación ciudadana tiene un impacto real y duradero en nuestro entorno”.

“Hacemos la invitación para que todas y todos sigan sumándose a estas acciones. Cada esfuerzo cuenta y juntos podemos continuar recuperando nuestros espacios naturales y construyendo una comunidad más consciente y participativa”.

¿Cómo participar en el voluntariado estatal?

Las personas interesadas en integrarse a estas actividades pueden hacerlo a través del número 070 o consultando las redes sociales de la Secretaría de Participación Ciudadana, donde se publican las convocatorias y requisitos.

Además de las jornadas de limpieza del Río Santa Catarina, existen otras iniciativas como paseos de perritos en adopción, elaboración de prótesis mamarias, preparación de alimentos para familiares de pacientes y rescate de espacios públicos, entre otras acciones comunitarias.

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