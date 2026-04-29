Gran celebración del Día del Niño reúne a miles en Saltillo

Miles de niñas y niños disfrutaron del festejo organizado por el Gobierno Municipal en Saltillo con motivo del Día de la Niña y el Niño, en un evento encabezado por el alcalde Javier Díaz González.

La jornada, completamente gratuita, reunió a familias enteras en un ambiente festivo que destacó por su carácter incluyente y recreativo.

Durante la celebración, los asistentes participaron en dinámicas, rifas y concursos, además de disfrutar espectáculos como Los Chicharrines, Lore Lore, el show de Guerreras K-Pop Huntrix y los Campa Brothers, así como la participación del grupo local Be Dance Kids. Entre música, baile y entretenimiento, el evento ofreció una experiencia llena de alegría para la niñez saltillense.

Además de los espectáculos, se instalaron módulos de servicios de salud, puntos de hidratación y espacios adaptados para niñas y niños con discapacidad, así como actividades de arte urbano dentro de “La Ruta Más Creativa”.

Elementos de seguridad pública y tránsito brindaron apoyo durante el evento, mientras que brigadas de limpieza trabajaron antes, durante y después, garantizando el orden en esta celebración que contó también con la presencia de autoridades municipales.

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