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Nuevo León

Reúne García a 6 mil docentes en el Pa'l Profe Fest 2026

El edil calificó a las y los asistentes como los “Profesores de Oro” y destacó que la educación es una de las principales bases para construir una mejor ciudad.

  • 01
  • Junio
    2026

El Gobierno Municipal de García celebró a más de 6 mil maestras y maestros durante el “Pa'l Profe Fest 2026”, evento encabezado por el alcalde Manuel Guerra Cavazos en la quinta “Los Carmelitos”, ubicada en el Centro Histórico del municipio.

La celebración reunió a docentes de distintos niveles educativos en una jornada organizada para reconocer su labor en las aulas y su aportación al desarrollo de la comunidad.

Reconocen labor de docentes en García

Desde las 3:00 de la tarde, miles de maestras y maestros comenzaron a llegar al recinto para participar en el festejo convocado por el alcalde a través de sus redes sociales.

A su llegada, Manuel Guerra Cavazos fue recibido por docentes que expresaron muestras de afecto y agradecimiento por el respaldo que la administración municipal ha brindado al sector educativo.

Durante su mensaje, el presidente municipal calificó a las y los asistentes como los “Profesores de Oro” de García y destacó que la educación es una de las principales bases para construir una mejor ciudad.

“Ustedes transforman vidas todos los días. Su trabajo va mucho más allá de las aulas; son quienes forman a las futuras generaciones de ciudadanos y contribuyen al crecimiento de nuestro municipio”, expresó el alcalde.

Anuncian bolsa de 2 millones de pesos para escuelas

Como parte del evento, Guerra Cavazos anunció que su administración destinará una bolsa de 2 millones de pesos para atender necesidades prioritarias de los planteles escolares del municipio.

De acuerdo con el Gobierno Municipal, los recursos podrán ser solicitados por maestras, maestros y directivos para fortalecer la infraestructura y el equipamiento de las instituciones educativas.

El alcalde también encabezó una rifa de premios para trabajadores de la educación, entre ellos un automóvil último modelo, pantallas de 100 pulgadas, computadoras portátiles, sillas ejecutivas y diversos artículos de valor.

A petición de los propios asistentes, el presidente municipal agregó tres premios en efectivo de 50 mil pesos cada uno, lo que generó una respuesta positiva entre la comunidad educativa.

Festejo incluyó música, comida y rifa de automóvil

El “Pa'l Profe Fest 2026” contó con dinámicas y concursos organizados por el grupo de animación “Toma Reto”, donde los docentes participaron por distintos premios.

Posteriormente, las y los asistentes disfrutaron de un espectáculo de comedia y, por la noche, de la presentación de La Sonora Dinamita, agrupación que cerró la jornada con música tropical.

Además, los docentes recibieron como obsequio un termo con la leyenda “Pa'l Profe de Oro” y tuvieron acceso a una oferta gastronómica que incluyó antojitos mexicanos, tacos de trompo, carne asada, hamburguesas, boneless, alitas de pollo, hot dogs y otras opciones.

Uno de los momentos principales de la noche fue la rifa de un automóvil último modelo, cero kilómetros, que fue ganado por una maestra del municipio.

Con esta celebración, el Gobierno Municipal de García reconoció la labor de las maestras y maestros que contribuyen a la formación de nuevas generaciones desde las aulas.


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