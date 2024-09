Revisará Adrián de la Garza las obras de Colosio

"Si no se hizo de esa manera, bueno, van a tener un problema de descuido de esa obra, y ¿qué estamos viendo nosotros? El poder resolver ese tipo de problemáticas en una planeación, y en otra parte, que será una vez que tomemos protesta y que la ley nos da 90 días para hacer señalamientos tendremos que observar si la obra se hizo o no con la calidad que se estipuló en los contratos, si se pagó o no se pagó, si la obra tenía la suficiencia presupuestaria para hacerse", expresó