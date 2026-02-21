Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
388468_1717e090f3
Deportes

COI investigará a Infantino por apoyo a Trump en Gaza

Kirsty Coventry dijo que el organismo olímpico revisará la conducta de Gianni Infantino tras su participación en un evento político en Washington

  • 21
  • Febrero
    2026

La presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry, afirmó que el organismo “examinará” la conducta del titular de la FIFA, Gianni Infantino, luego de su participación en el lanzamiento de la Junta de Paz convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Coventry aseguró que no estaba al tanto de la presencia del dirigente suizo-italiano en Washington y subrayó que, tras ser informada por la prensa, el organismo iniciará una investigación.

“No sabía que teníamos a un miembro del COI en primera línea. Ahora que ustedes me han informado, vamos a investigarlo, por supuesto”, declaró durante una conferencia en Milán relacionada con los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina.

Infantino forma parte de los 107 miembros del COI que, por juramento, deben “actuar siempre con independencia de intereses políticos”.

Acuerdo en Gaza genera polémica

Durante el evento en Washington, Infantino firmó en nombre de la FIFA un acuerdo de colaboración que contempla recaudar 75 millones de dólares para desarrollar infraestructura futbolística en la Franja de Gaza.

El dirigente también expresó respaldo a planes impulsados por la administración estadounidense para la zona, lo que desató cuestionamientos sobre la neutralidad exigida por la Carta Olímpica.

63525998_605.jpg

El COI carece de autoridad para remover a Infantino de su cargo en la FIFA, por tratarse de entidades independientes. La sanción más severa que podría imponerle sería la suspensión o expulsión como miembro del organismo olímpico.

En consecuencia, la organización del Mundial de 2026 no se vería afectada.

Llamado a la neutralidad política

Coventry recordó que la Carta Olímpica es clara respecto al comportamiento esperado de sus integrantes y reiteró que el COI se mantendrá “políticamente neutral”.

El documento rector del olimpismo establece que sus miembros deben actuar con independencia de intereses comerciales o políticos y no aceptar mandatos de gobiernos u organizaciones que interfieran en su libertad de acción y voto.

EH UNA FOTO - 2026-02-21T095410.972.jpg

La FIFA prevé que, en un plazo de entre 18 y 36 meses y dependiendo de las condiciones de seguridad, se construyan en Gaza una academia de futbol y un estadio nacional con capacidad para 20 mil espectadores.

El objetivo, según el organismo, es fomentar la inversión deportiva y contribuir a la recuperación en zonas afectadas por conflictos.

Infantino y Trump han mostrado cercanía desde el regreso del mandatario a la Casa Blanca en enero de 2025 y se han reunido en varias ocasiones.

Además de ellos, otros miembros del COI obligados a mantener neutralidad política incluyen al emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, a la embajadora saudí Reema bint Bandar Al Saud y al ministro indonesio Erick Thohir.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2026_02_22_T113156_151_4cc154c45d
Confirman ‘Mamma Mia! 3’ con el posible regreso de Meryl Streep
Whats_App_Image_2026_02_21_at_13_56_58_b192313cae
Samuel García refuerza lazos rumbo al Mundial 2026
edg_7b92737b22
Sheinbaum impulsa vivienda accesible en Monclova
publicidad

Últimas Noticias

implementan_operativo_muralla_ee5bdfc1c1
Instalan Operativo Muralla en carreteras tras bloqueos en Reynosa
coahuila_el_mencho_e9d051f014
Activa Coahuila operativo especial tras muerte de 'El Mencho'
sheinbaum_confirma_el_mencho_b9584980f3
Sheinbaum confirma muerte de 'El Mencho' por operativo en Jalisco
publicidad

Más Vistas

codigo_rojo_bloqueos_enfrentamientos_jalisco_6ce33aacb1
Activan código rojo en Jalisco tras abatimiento de 'El Mencho'
Whats_App_Image_2026_02_19_at_8_32_45_PM_550177212c
Anuncian cambios de sentido en calles del centro de Guadalupe
Captura_de_pantalla_2026_02_22_003835_5bd864d501
Fallece aficionado tras riña en Celaya vs Racing de Veracruz
publicidad
×