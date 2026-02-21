COI investigará a Infantino por apoyo a Trump en Gaza

La presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry, afirmó que el organismo “examinará” la conducta del titular de la FIFA, Gianni Infantino, luego de su participación en el lanzamiento de la Junta de Paz convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Coventry aseguró que no estaba al tanto de la presencia del dirigente suizo-italiano en Washington y subrayó que, tras ser informada por la prensa, el organismo iniciará una investigación.

“No sabía que teníamos a un miembro del COI en primera línea. Ahora que ustedes me han informado, vamos a investigarlo, por supuesto”, declaró durante una conferencia en Milán relacionada con los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina.

Infantino forma parte de los 107 miembros del COI que, por juramento, deben “actuar siempre con independencia de intereses políticos”.

Acuerdo en Gaza genera polémica

Durante el evento en Washington, Infantino firmó en nombre de la FIFA un acuerdo de colaboración que contempla recaudar 75 millones de dólares para desarrollar infraestructura futbolística en la Franja de Gaza.

El dirigente también expresó respaldo a planes impulsados por la administración estadounidense para la zona, lo que desató cuestionamientos sobre la neutralidad exigida por la Carta Olímpica.

El COI carece de autoridad para remover a Infantino de su cargo en la FIFA, por tratarse de entidades independientes. La sanción más severa que podría imponerle sería la suspensión o expulsión como miembro del organismo olímpico.

En consecuencia, la organización del Mundial de 2026 no se vería afectada.

Llamado a la neutralidad política

Coventry recordó que la Carta Olímpica es clara respecto al comportamiento esperado de sus integrantes y reiteró que el COI se mantendrá “políticamente neutral”.

El documento rector del olimpismo establece que sus miembros deben actuar con independencia de intereses comerciales o políticos y no aceptar mandatos de gobiernos u organizaciones que interfieran en su libertad de acción y voto.

La FIFA prevé que, en un plazo de entre 18 y 36 meses y dependiendo de las condiciones de seguridad, se construyan en Gaza una academia de futbol y un estadio nacional con capacidad para 20 mil espectadores.

El objetivo, según el organismo, es fomentar la inversión deportiva y contribuir a la recuperación en zonas afectadas por conflictos.

Infantino y Trump han mostrado cercanía desde el regreso del mandatario a la Casa Blanca en enero de 2025 y se han reunido en varias ocasiones.

Además de ellos, otros miembros del COI obligados a mantener neutralidad política incluyen al emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, a la embajadora saudí Reema bint Bandar Al Saud y al ministro indonesio Erick Thohir.

Comentarios