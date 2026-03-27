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Nuevo León

Fiscalía revisará protocolos en la recepción de denuncias

Javier Flores Saldívar dijo que esto se pondrá en marcha luego de la resolución judicial que derivó en la liberación de Karina Barrón.

  • 27
  • Marzo
    2026

El fiscal general del Estado, Javier Flores Saldívar, informó que la Fiscalía evaluará sus protocolos de atención de denuncias, luego de la resolución judicial que derivó en la liberación de Karina Barrón.

¿Qué observaciones hizo el juez a la Fiscalía?

El funcionario explicó que, entre los señalamientos realizados por el juez en este caso, se encuentra la necesidad de revisar los procedimientos bajo los cuales se reciben e integran algunas denuncias.

“Entre las resoluciones del juez está en que la Fiscalía evalúe los protocolos en el caso de algunas denuncias, cómo se hacen”.

Fiscalía recibe 600 denuncias diarias

Flores Saldívar detalló que la dependencia recibe diariamente un alto volumen de querellas, lo que implica un reto operativo para su correcta integración.

“Se reciben un promedio de 600 denuncias diarias gracias al sistema informático que tenemos”.

¿Habrá ajustes en los procesos?

En ese sentido, el fiscal no descartó que puedan identificarse áreas de mejora dentro de estos procesos.

“Sí se tomaría en consideración como para un área de oportunidades en caso de existir”.

No obstante, subrayó que cada caso debe analizarse de manera individual, debido a la complejidad y particularidades de las denuncias.

“Pues yo le digo, el tomarse 600 denuncias, pues hay que ver caso por caso”.

Liberación de Karina Barrón y seguimiento

La liberación de Karina Barrón se dio luego de que un juez determinara que no existían elementos suficientes para su vinculación a proceso, lo que derivó también en observaciones hacia la actuación de la autoridad investigadora.

Finalmente, el fiscal reiteró que la Fiscalía dará seguimiento a las recomendaciones del órgano judicial y continuará trabajando en el fortalecimiento de sus procesos internos.


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