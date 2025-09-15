Rinde Héctor García su primer informe como alcalde de Guadalupe

El alcalde del municipio de Guadalupe, Héctor García presentó su primer informe, donde destacó los avances en materia de obras públicas y seguridad, con una visión enfocada en la preparación de la ciudad rumbo al Mundial de la FIFA 2026.

El evento se llevó a cabo en el salón Palacio Real, sobre la avenida Paseo de las Américas en la colonia Country, y contó con la presencia del gobernador Samuel García, la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, el fiscal del estado Javier Flores, diputados locales de Movimiento Ciudadano, alcaldes del área metropolitana, integrantes del cabildo y figuras políticas como Jorge Álvarez Máynez y Luis Donaldo Colosio.

En el rubro de Obras Públicas, el alcalde subrayó la rehabilitación de ocho avenidas principales ,entre ellas Eloy Cavazos, Israel Cavazos, Ruiz Cortines y Guadalajara, con trabajos de nuevo pavimento y rebacheo. También destacó la renovación del Centro de la Ciudad, la Plaza Principal y la primera etapa del Parque del Agua, este último en coordinación con el Gobierno estatal e hizo mención sobre otras 115 obras públicas más que actualmente se están realizando.

Lo anterior con una inversión de 900 millones de pesos.

En cuanto a seguridad, García informó sobre el reforzamiento de 214 unidades y la creación de cuatro nuevas divisiones: Policía de las Mujeres, Policía Motorizada, Policía Montada y Policía de Fuerza y Reacción. Además, se incorporaron nuevas torres de vigilancia distribuidas en la ciudad.

“Recibimos una policía municipal abandonada, faltaban elementos, recursos, equipamiento e instalaciones pero lo más grave falta prestigio y legitimidad en la corporación”, dijo.

El alcalde enfatizó que estas acciones buscan no solo mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, sino también proyectar a Guadalupe como un municipio seguro y preparado para recibir a miles de visitantes durante el Mundial de la FIFA 2026.

“Guadalupe es una ciudad con retos enormes, pero también con grandes oportunidades. Hoy tenemos la posibilidad histórica de brillar ante el mundo con el Mundial de Futbol 2026. Si todos participamos, lograremos hacer de nuestra ciudad y de Nuevo León un referente de grandeza y orgullo para México”, concluyó.

