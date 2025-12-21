Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
NAAAVA_f35cc7b7d5
Nuevo León

Jesús Nava rinde informes de cierre de año 2025 en Nuevo León

El alcalde Jesús Nava presentó los resultados de 2025, destacando avances en seguridad, obra pública y programas sociales en la ciudad

  • 21
  • Diciembre
    2025

El alcalde de Nuevo León, Jesús Nava Rivera, presentó su informe de cierre de año 2025, donde detalló los logros alcanzados durante su gestión y los proyectos que se consolidaron en beneficio de la ciudadanía.

Avances en seguridad y movilidad

Durante su mensaje, Nava destacó los esfuerzos realizados para mejorar la seguridad pública, con la implementación de programas de prevención del delito y el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad.

Asimismo, resaltó avances en movilidad urbana, con obras de infraestructura vial que buscan reducir congestionamientos y optimizar el transporte.

NAAVA.JPG

Obra pública y desarrollo social

El alcalde también informó sobre los proyectos de obra pública concluidos durante el año, incluyendo rehabilitación de espacios urbanos y la construcción de nuevas áreas recreativas.

Además, subrayó los programas sociales enfocados en educación, salud y atención a grupos vulnerables.

NAVA.JPG

Transparencia y participación ciudadana

Nava enfatizó la importancia de la transparencia en la administración pública, destacando mecanismos de rendición de cuentas y la participación ciudadana en la toma de decisiones.

Señaló que estas acciones buscan consolidar un gobierno cercano y eficiente para la población.

Proyecciones para 2026

Finalmente, el alcalde adelantó que los esfuerzos de 2025 sientan las bases para continuar proyectos estratégicos en 2026, con el objetivo de mantener el crecimiento sostenido y la mejora de la calidad de vida de los habitantes de Nuevo León.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25357097441666_d7ea95674e
Colombia usará drones para destruir cultivos de droga
nl_parque_fundidora_carreras_falsas_52e326d5ed
Alerta Parque Fundidora por posibles carreras fraudulentas
93aa203b_dd25_4c6d_81ea_685eebe96b39_59ab061604
Compras navideñas saturan el centro de Monterrey
publicidad

Últimas Noticias

AP_25357097441666_d7ea95674e
Colombia usará drones para destruir cultivos de droga
Whats_App_Image_2025_12_22_at_7_41_01_PM_1dcf51a17a
Tren Navideño cruza Saltillo y pasa casi desapercibido
Whats_App_Image_2025_12_22_at_7_37_45_PM_f3686a3bdb
Autorizan a recolectores de basura pedir apoyo decembrino
publicidad

Más Vistas

Image_Transformer_1_5ce0c4f96c
Se anuncia cierre temporal de contraflujo en Guadalupe
Whats_App_Image_2025_12_21_at_11_42_37_PM_a017e2ad35
Nueva ley en Texas endurece requisitos para tramitar placas
EH_FOTO_VERTICAL_2025_12_22_T083256_782_15d3787d58
Detiene Fuerza Civil a 'El Betito', sobrino de Osiel Cárdenas
publicidad
×